Liderką brazylijskiej ofensywy była Ana Cristina. Przyjmująca zdobyła aż 23 punkty atakiem, dokładając do tego trzy "oczka" blokiem. Łączny dorobek 26 punktów uczynił ją najskuteczniejszą zawodniczką całego spotkania. Brazylijka była najczęściej wykorzystywaną opcją w ataku i wielokrotnie przełamywała polską defensywę, gdy jej zespół potrzebował punktów.

Po polskiej stronie siatki największy ciężar zdobywania punktów wzięła na siebie Magdalena Stysiak. Atakująca zakończyła mecz z 20 punktami zdobytymi atakiem, będąc najskuteczniejszą zawodniczką reprezentacji Polski. To właśnie do niej najczęściej kierowano piłki w trudnych momentach, a jej skuteczność pozwalała "Biało-Czerwonym" utrzymywać kontakt z wymagającymi rywalkami.

Istotny wkład w grę ofensywną Polek miały również Monika Lampkowska oraz Julita Piasecka. Pierwsza z nich zapisała na swoim koncie 16 punktów w ataku, druga dołożyła 13. Dzięki ich aktywności reprezentacja Polski potrafiła rozłożyć ciężar zdobywania punktów na kilka zawodniczek i przez długie fragmenty skutecznie odpowiadać na brazylijskie ataki.

Brazylia także nie opierała swojej gry wyłącznie na jednej siatkarce. Cennym wsparciem dla Any Cristiny była Bergmann, która zdobyła 12 punktów w ataku, a Rosamaria dorzuciła kolejnych dziewięć. To właśnie większa liczba skutecznych opcji w ofensywie okazała się jednym z kluczowych atutów Brazylijek. Mimo ambitnej postawy Polek i dobrej dyspozycji Stysiak, to Ana Cristina była zawodniczką, która zrobiła największą różnicę i zakończyła mecz jako niekwestionowana liderka klasyfikacji punktujących.



