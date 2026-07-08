Siatkarski nokaut mistrzyń świata. Rywalki rozbite 25:10 [WIDEO]

Jednym ze środowych spotkań Ligi Narodów siatkarek był pojedynek Ukrainy z reprezentacją Włoch. Dla Ukrainek tegoroczne rozgrywki nie układają się najlepiej - z dziewięciu rozegranych meczów zdołały wygrać zaledwie dwa, pokonując Tajlandię oraz Niemcy.

Znacznie lepiej prezentują się Włoszki. Aktualne mistrzynie świata mają na swoim koncie tylko dwie porażki - z Brazylią oraz Stanami Zjednoczonymi. Pozostałe siedem spotkań zakończyły zwycięstwami, dlatego przed starciem z Ukrainą były zdecydowanymi faworytkami.

Liga Narodów siatkarek. Zwycięstwo reprezentacji Włoch

To Ukrainki lepiej rozpoczęły spotkanie, a Włoszki musiały odrabiać straty. Mistrzynie świata szybko jednak doprowadziły do remisu 8:8 i od tego momentu przejęły inicjatywę na boisku. Skuteczna gra w ataku, dobra organizacja obrony oraz błędy po stronie rywalek pozwoliły im zbudować dużą przewagę. Ostatecznie Włoszki pewnie wygrały pierwszą partię 25:15.

Drugi set miał już zdecydowanie bardziej wyrównany przebieg, choć początkowo niewielką przewagę utrzymywała reprezentacja Włoch. Sytuacja zmieniła się przy stanie 15:15, kiedy Ukrainki przejęły kontrolę nad grą i wyszły na kilkupunktowe prowadzenie. Włoszki zdołały jeszcze doprowadzić do remisu 20:20, jednak końcówka należała do ich rywalek. Ukrainki wykorzystały swoje szanse i zwyciężyły 25:23, wyrównując stan meczu.

W trzeciej partii aktualne mistrzynie świata odpowiedziały w najlepszy możliwy sposób. Włoszki od początku narzuciły bardzo wysokie tempo, szybko wypracowały dużą przewagę i całkowicie zdominowały rywalki. Set zakończył się ich pewnym zwycięstwem 25:10.

Czwarta odsłona ponownie przyniosła wyrównaną walkę. Ukrainki długo utrzymywały korzystny wynik i w końcówce prowadziły nawet 21:19. Włoszki znalazły się wtedy pod presją, ponieważ kolejna strata seta oznaczałaby konieczność gry w tie-breaku. Mistrzynie świata poprawiły jednak swoją grę w decydującym momencie, odwróciły losy partii i wygrały ją 25:21, triumfując w całym spotkaniu.

Skrót całego spotkania, w tym najważniejsze akcje i decydujące momenty meczu, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Kolejnym rywalem Włoszek będzie w piątek reprezentacja Belgii. Ukrainki natomiast już w czwartek zmierzą się z drużyną Chin. Transmisje ze spotkań Ligi Narodów siatkarek dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport.

Alessia Orro, rozgrywająca reprezentacji Włoch VolleyballWorld materiały prasowe

siatkówka Grzegorz Wajda East News

Mecz USA - Włochy w siatkarskiej Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe



