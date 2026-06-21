Druga odsłona turnieju Ligi Narodów siatkarek przebiega w pełni po myśli Amerykanek. Do tej pory bez straty seta pokonały reprezentacje Dominikany, Czech oraz aktualne mistrzynie olimpijskie i świata - Włoszki.

Zawodniczki z Serbii nie mogą z kolei mówić o tak dobrej serii. Na początku w pięciosetowym meczu musiały uznać wyższość drużyny z Japonii, następnie również w tie-breaku przegrały z reprezentacją Włoch. Zwycięstwo zapisały natomiast w meczu z Dominikaną, który wygrały pewnie 3:0. W spotkaniu z USA, choć na swoim koncie zapisały wygranego seta, to jednak Amerykanki odniosły kolejne zwycięstwo.

Liga Narodów siatkarek. Amerykanki z kolejnym zwycięstwem

W pierwszej partii spotkania Serbki zdołały wypracować trzypunktowe prowadzenie, które w końcówce przy stanie 19:15 jeszcze powiększyły. Amerykanki jednak doprowadziły do wyrównania 20:20 i w decydujących momentach same przejęły inicjatywę, odskakując na kilka punktów i wygrywając seta 25:22.

W drugim secie zawodniczki z USA ponownie od początku musiały gonić wynik spotkania, jednak bardzo szybko doprowadziły do wyrównania. W dalszej części to siatkarki z Serbii były skuteczniejsze w zdobywaniu punktów i ostatecznie wygrały tę partię 25:18.

W trzeciej oraz decydującej czwartej odsłonie meczu to wicemistrzynie olimpijskie wyraźnie dominowały i zwyciężyły kolejno 25:16 oraz 25:20, zamykając wynik spotkania.

Jak przebiegał mecz i jego najważniejsze akcje, w tym popisowe zagrywki, efektowne i punktowe bloki oraz kluczowe ataki, można zobaczyć w załączonym materiale wideo ze skrótem całego spotkania.

W niedzielę na parkiecie Ligi Narodów siatkarek reprezentacja Polski zmierzy się z Kanadą. Oprócz tego Czeszki zagrają z Dominikaną, Belgia z Francją, Japonia z Włochami, Niemcy z Brazylią, Tajlandia z Holandią oraz Turcja z Chinami. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport, a relacja tekstowa na żywo ze spotkania "Biało-Czerwonych" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Siatkarki reprezentacji USA volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Stanów Zjednoczonych volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Serbii VolleyballWorld materiały prasowe



