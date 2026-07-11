Serbki w końcu zwycięskie. Niemki zatrzymane w trzech setach [WIDEO]

Po bolesnej porażce z Francją, gdy Serbki wypuściły prowadzenie 2:0, tym razem zdołały utrzymać koncentrację do samego końca. Drużyna grająca przed własną publicznością szybko narzuciła rywalkom tempo i lepiej radziła sobie w dłuższych wymianach. Niemki próbowały odpowiadać serwisem i blokiem, ale w pierwszej partii zbyt często musiały gonić wynik. Serbia wygrała seta 25:20 i objęła prowadzenie.

Druga odsłona była już bardziej wyrównana. Niemki dłużej utrzymywały kontakt punktowy, ale w końcówce znów więcej spokoju zachowały gospodynie. Serbia lepiej rozegrała najważniejsze akcje, wygrała 25:22 i znalazła się o seta od zwycięstwa za komplet punktów.

Najwięcej emocji przyniósł trzeci set. Niemki nie zamierzały oddać meczu bez walki i w końcówce doprowadziły do nerwowej sytuacji. Serbia prowadziła 23:20, ale rywalki zdołały dojść na 23:23. Wtedy gospodynie wytrzymały presję, zdobyły dwa kolejne punkty i zamknęły spotkanie wynikiem 25:23. Oficjalny serwis Volleyball World potwierdza rezultat 3:0 dla Serbii oraz wyniki setów: 25:20, 25:22, 25:23.

Dla Serbek to zwycięstwo miało szczególne znaczenie. W poprzednim meczu z Francją prowadziły 2:0, ale przegrały po tie-breaku. Teraz znów musiały bronić przewagi w końcówce, zwłaszcza w trzecim secie, lecz tym razem nie pozwoliły przeciwniczkom odwrócić losów spotkania.

Niemki mogą żałować zwłaszcza ostatniej partii. Według relacji punkt po punkcie Serbia prowadziła już 20:15 i 23:20, ale Niemcy zbliżyły się na remis 23:23. To jednak nie wystarczyło do przedłużenia meczu. Gospodynie odpowiedziały w kluczowym momencie i zakończyły rywalizację bez straty seta.

Triumf 3:0 pozwala Serbii poprawić nastroje po wcześniejszych rozczarowaniach w Lidze Narodów. Zwycięstwo bez straty seta było dla nich ważną odpowiedzią. Niemcy z kolei po zwycięstwie nad Czechami 3:1 nie zdołały pójść za ciosem w Belgradzie. Dla obu zespołów końcówka fazy zasadniczej pozostaje walką nie tylko o punkty, ale też o lepsze wrażenie przed kolejnymi wyzwaniami sezonu.



