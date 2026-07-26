Poznaliśmy zwyciężczynie Ligi Narodów. Skrót finału Turcja - Brazylia [WIDEO]

Finał od początku miał ogromny ciężar. Brazylijki walczyły o pierwszy triumf w historii Ligi Narodów, a Turcja chciała powtórzyć sukces z 2023 roku. Obie drużyny przeszły przez turniej finałowy w dobrym stylu. Turczynki wcześniej pokonały Kanadę i Chiny, a Brazylia po drodze wyeliminowała Japonię oraz broniące tytułu Włoszki.

Pierwszy set padł łupem Brazylii. Drużyna z Ameryki Południowej lepiej wytrzymała końcówkę, wykorzystywała skuteczne ataki Any Christiny i Rosamarii, a Turczynki nie zdołały odrobić strat w najważniejszym momencie. Wynik 25:23 dał Brazylijkom prowadzenie i nadzieję, że tym razem finał Ligi Narodów zakończy się dla nich złotem.

Turcja odpowiedziała jednak bardzo szybko. Druga partia była równie zacięta, ale tym razem końcówka należała do zespołu Daniele Santarellego. Ważne piłki kończyły Melissa Vargas i Ebrar Karakurt, a brazylijska defensywa coraz częściej musiała grać pod presją. Turczynki wygrały 25:23 i doprowadziły do remisu.

Kluczowy okazał się trzeci set. Obie drużyny długo grały punkt za punkt, a emocje rosły z każdą kolejną akcją. Brazylia miała swoje momenty, ale Turcja w końcówce zachowała więcej zimnej krwi. Przy grze na przewagi decydowały detale: blok, skuteczność Vargas i błędy rywalek. Wynik 26:24 dał Turczynkom prowadzenie 2:1 i bardzo mocno przybliżył je do złotego medalu.

W czwartej partii Brazylijki próbowały jeszcze wrócić do meczu, ale Turcja była już rozpędzona. Zespół Santarellego dobrze rozpoczął seta, później przetrwał pościg rywalek i w końcówce znów był bardziej konkretny. Brazylia walczyła, lecz nie potrafiła odwrócić losów spotkania. Turcja wygrała 25:21 i mogła rozpocząć świętowanie.

Skrót meczu Turcja - Brazylia pokazuje finał pełen zwrotów akcji. Najpierw mocne otwarcie Brazylijek, później odpowiedź Turcji, dramatyczna końcówka trzeciego seta i kontrolowane zamknięcie spotkania w czwartej partii. To był mecz, w którym o złocie zdecydowała nie tylko siła w ataku, ale też odporność psychiczna w najważniejszych wymianach.

Dla Turcji to drugi triumf w historii Ligi Narodów. Wcześniej ta reprezentacja wygrała rozgrywki w 2023 roku. Brazylia po raz kolejny musi zadowolić się srebrem. Przed tym finałem miała już cztery drugie miejsca w VNL i nadal czeka na pierwszy złoty medal w tych rozgrywkach.

Finał w Makau był godnym zakończeniem tegorocznej Ligi Narodów siatkarek. Turcja przetrwała trudny początek, odwróciła mecz i w najważniejszych momentach grała dojrzalej. Brazylia była blisko, ale znów zabrakło jej ostatniego kroku. Tym razem puchar powędrował do Turczynek.



