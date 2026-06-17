Liga Narodów. Kanada - Niderlandy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Potknięcie na początku nie było przeszkodą. Kanada zwycięża z Holandią w Lidze Narodów [WIDEO]

W Tajlandii trwa drugi tydzień rozgrywek w tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarek. W swoim pierwszym meczu tego etapu reprezentacja Kanady zagrała przeciwko Holandii. Z pozoru zacięty, czterosetowy pojedynek, dał siatkarkom z Ameryki Północnej satysfakcjonujące zwycięstwo. Powyższy materiał przedstawia skrót tego meczu.

W środę 17 czerwca siatkarki wróciły do walki o zwycięstwo w Lidze Narodów. Za sprawą piątej kolejki tych rozgrywek reprezentacja Kanady zwyciężyła z Holandią 3:1, tym samym odnosząc swoje trzecie zwycięstwo w turnieju. Po przegranym wynikiem 20:25 pierwszym secie zawodniczki z "kraju klonowego liścia" bardzo szybko wróciły na właściwe tory, nie pozostawiając swoim rywalkom najmniejszych szans, wygrywając kolejne części spotkania 25:19, 25:17 oraz 25:20.

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