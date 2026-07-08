Porażka Polek w Lidze Narodów. Wicemistrzynie świata były za mocne [WIDEO]
Polskie siatkarki przegrały z reprezentacją Turcji 1:3 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w japońskiej Osace. "Biało-Czerwone" miały swoje szanse już w pierwszej partii, jednak nie zdołały ich wykorzystać, przez co musiały później odrabiać straty. Turczynki prezentowały bardziej skuteczną grę, popełniały mniej błędów i lepiej wykorzystywały kluczowe momenty spotkania. To właśnie te elementy przesądziły o ich zwycięstwie. Zobacz skrót meczu.
Polskie siatkarki w środę rozpoczęły rywalizację w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Tym razem podopieczne Stefano Lavariniego walczą w japońskiej Osace. Do tej pory w tegorocznej edycji reprezentacja Polski wygrała sześć spotkań, a dwukrotnie musiała uznać wyższość rywalek - Chin oraz Kanady. Na inaugurację zmagań w Japonii "Biało-Czerwone" czekało bardzo trudne zadanie, ponieważ po drugiej stronie siatki stanęły aktualne wicemistrzynie świata - Turczynki.
Liga Narodów siatkarek. Porażka Polek z Turcją
Pierwszy set lepiej rozpoczęła reprezentacja Turcji, która szybko wypracowała niewielką przewagę. W pewnym momencie rywalki prowadziły już czterema punktami, jednak Polki zdołały odrobić straty i doprowadzić do wyrównania. Końcówka partii była niezwykle emocjonująca, a losy seta rozstrzygały się przy grze na przewagi. Niestety, w decydujących momentach "Biało-Czerwone" nie wykorzystały swoich szans, a Turczynki zachowały więcej spokoju i wygrały pierwszą odsłonę 27:25.
W drugim secie po wyrównanym początku inicjatywę przejęły Polki. Zawodniczki Stefano Lavariniego zbudowały przewagę, a choć Turczynki próbowały odrabiać straty, nasze reprezentantki skutecznie odpowiedziały w końcówce i doprowadziły do remisu w meczu, zwyciężając 25:20.
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W dwóch kolejnych partiach Polki próbowały przechylić losy spotkania na swoją stronę, jednak Turcja prezentowała bardzo skuteczną siatkówkę i lepiej wykorzystywała kluczowe momenty. Ostatecznie to rywalki wygrały dwa następne sety i całe spotkanie 3:1.
Skrót całego spotkania oraz najważniejsze momenty meczu można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
W kolejnych spotkaniach turnieju w Osace reprezentacja Polski zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi, Brazylią oraz Japonią.
Polska - Turcja 1:3 (25:27, 25:20, 19:25, 19:25)
Polska: Julita Piasecka, Katarzyna Wenerska, Anna Obiała, Maja Koput, Magdalena Stysiak, Monika Lampkowska - Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Julia Szczurowska, Justyna Łysiak, Alicja Grabka, Paulina Damaske, Magdalena Jurczyk. Trener: Stefano Lavarini.
Turcja: Elif Sahin, Sinead Jack, Ilkin Aydin, Zehra Gunes, Yaprak Erkek, Melissa Vargas - Gizem Orge (libero) oraz Saliha Sahin, Hande Baladin, Eylul Akarcesme, Cansu Ozbay, Defne Basyolcu. Trener: Daniele Santarell