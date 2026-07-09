Polski duet rozbił amerykańską defensywę. Najlepsze ataki hitu Ligi Narodów [WIDEO]
Spotkanie Polski z USA w Lidze Narodów kobiet było prawdziwą ucztą dla kibiców ofensywnej siatkówki. Obie drużyny przez pięć setów regularnie zdobywały punkty po mocnych atakach, ale ostatecznie to polskie skrzydłowe okazały się skuteczniejsze. Na czele klasyfikacji atakujących znalazły się Magdalena Stysiak i Julita Piasecka, które wspólnie zdobyły aż 52 punkty tym elementem gry. Powyższy materiał wideo przedstawia najlepsze ataki tego starcia.
Największe wrażenie w tym meczu zrobiła Magdalena Stysiak. Liderka reprezentacji Polski zakończyła mecz z dorobkiem 28 punktów zdobytych atakiem przy 59 próbach. Do tego doliczyć należy punkty w bloku i asa serwisowego - łącznie zapewniła nam 34 oczka. Był to najlepszy wynik spośród wszystkich zawodniczek występujących tego dnia na parkiecie. Niezależnie od sytuacji boiskowej Polki mogły liczyć na jej skuteczność, a amerykański blok wielokrotnie miał problemy ze znalezieniem sposobu na zatrzymanie atakującej "Biało-Czerwonych".
Świetne zawody rozegrała również Julita Piasecka. Przyjmująca zdobyła 24 punkty atakiem i była drugim najskuteczniejszym ogniwem polskiej ofensywy. To właśnie duet Stysiak - Piasecka odpowiadał za zdecydowaną większość punktów zdobytych przez Polki ze skrzydeł. Cenne wsparcie zapewniły także Monika Lampkowska z dziewięcioma punktami oraz środkowa Maja Koput, która dorzuciła pięć skutecznych ataków.
Amerykanki również miały swoje liderki w ofensywie. Najwięcej punktów zdobyły Eggleston i Wank, które zakończyły mecz z dorobkiem po 13 punktów atakiem. Niewiele mniej dołożyła Samedy, zapisując na swoim koncie 12 punktów. Po stronie USA punktowały także środkowe, a szczególnie wyróżniała się O'Neal z dziesięcioma "oczkami" zdobytymi w ataku.
Porównanie statystyk pokazuje jednak wyraźnie, gdzie Polska zyskała największą przewagę. Sam dorobek Stysiak i Piaseckiej był niemal równy łącznej liczbie punktów zdobytych atakiem przez trzy najskuteczniejsze Amerykanki. To właśnie siła polskich skrzydeł okazała się jednym z kluczowych argumentów w walce o zwycięstwo. W meczu pełnym widowiskowych wymian i mocnych uderzeń to "Biało-Czerwone" mogły pochwalić się najbardziej efektywną ofensywą, a ich najlepsze ataki były jednym z fundamentów triumfu nad liderkami Ligi Narodów.