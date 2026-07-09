Największe wrażenie w tym meczu zrobiła Magdalena Stysiak. Liderka reprezentacji Polski zakończyła mecz z dorobkiem 28 punktów zdobytych atakiem przy 59 próbach. Do tego doliczyć należy punkty w bloku i asa serwisowego - łącznie zapewniła nam 34 oczka. Był to najlepszy wynik spośród wszystkich zawodniczek występujących tego dnia na parkiecie. Niezależnie od sytuacji boiskowej Polki mogły liczyć na jej skuteczność, a amerykański blok wielokrotnie miał problemy ze znalezieniem sposobu na zatrzymanie atakującej "Biało-Czerwonych".

Świetne zawody rozegrała również Julita Piasecka. Przyjmująca zdobyła 24 punkty atakiem i była drugim najskuteczniejszym ogniwem polskiej ofensywy. To właśnie duet Stysiak - Piasecka odpowiadał za zdecydowaną większość punktów zdobytych przez Polki ze skrzydeł. Cenne wsparcie zapewniły także Monika Lampkowska z dziewięcioma punktami oraz środkowa Maja Koput, która dorzuciła pięć skutecznych ataków.

Amerykanki również miały swoje liderki w ofensywie. Najwięcej punktów zdobyły Eggleston i Wank, które zakończyły mecz z dorobkiem po 13 punktów atakiem. Niewiele mniej dołożyła Samedy, zapisując na swoim koncie 12 punktów. Po stronie USA punktowały także środkowe, a szczególnie wyróżniała się O'Neal z dziesięcioma "oczkami" zdobytymi w ataku.

Porównanie statystyk pokazuje jednak wyraźnie, gdzie Polska zyskała największą przewagę. Sam dorobek Stysiak i Piaseckiej był niemal równy łącznej liczbie punktów zdobytych atakiem przez trzy najskuteczniejsze Amerykanki. To właśnie siła polskich skrzydeł okazała się jednym z kluczowych argumentów w walce o zwycięstwo. W meczu pełnym widowiskowych wymian i mocnych uderzeń to "Biało-Czerwone" mogły pochwalić się najbardziej efektywną ofensywą, a ich najlepsze ataki były jednym z fundamentów triumfu nad liderkami Ligi Narodów.



