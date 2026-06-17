Polska rozpoczęła turniej w Bangkoku od zwycięstwa! Bułgaria bez szans. Skrót meczu (WIDEO)

Polskie siatkarki przyjechały do Tajlandii po bardzo udanym występie w pierwszym tygodniu rozgrywek VNL. W chińskim Nankinie odniosły trzy zwycięstwa - nad Belgią, Czechami i Serbią, a jedynej porażki doznały w starciu z gospodyniami turnieju, reprezentacją Chin.

Pewne zwycięstwo Polek na inaugurację

Spotkanie z Bułgarią od początku układało się po myśli biało-czerwonych. Polki zdominowały rywalki w pierwszej partii, wygrywając aż 25:12. W dwóch kolejnych setach Bułgarki postawiły trudniejsze warunki, jednak zespół Lavariniego zachował koncentrację i zamknął mecz w trzech odsłonach.

Kluczową rolę odegrała skuteczność w ataku oraz ograniczenie własnych błędów. Polskie siatkarki popełniły ich zaledwie dziewięć, podczas gdy rywalki aż 24.

Piasecka liderką punktową

Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski zdobyła Julita Piasecka, która zakończyła mecz z dorobkiem 12 "oczek". Dwucyfrowy wynik zanotowała również Maja Koput (10 punktów).

Po stronie Bułgarii najskuteczniejsze były Mikaela Stoyanova (13 punktów) oraz Borislava Saykova (10).

Wynik meczu:

Polska - Bułgaria 3:0 (25:12, 25:22, 25:23)



