Polska rozpoczęła turniej w Bangkoku od zwycięstwa! Bułgaria bez szans. Skrót meczu (WIDEO)
Reprezentacja Polski siatkarek udanie rozpoczęła drugi tydzień rywalizacji w Lidze Narodów 2026. W inauguracyjnym spotkaniu turnieju rozgrywanego w Bangkoku podopieczne Stefano Lavariniego pewnie pokonały Bułgarię 3:0. Zobacz skrót meczu Polska - Bułgaria.
Polskie siatkarki przyjechały do Tajlandii po bardzo udanym występie w pierwszym tygodniu rozgrywek VNL. W chińskim Nankinie odniosły trzy zwycięstwa - nad Belgią, Czechami i Serbią, a jedynej porażki doznały w starciu z gospodyniami turnieju, reprezentacją Chin.
Pewne zwycięstwo Polek na inaugurację
Spotkanie z Bułgarią od początku układało się po myśli biało-czerwonych. Polki zdominowały rywalki w pierwszej partii, wygrywając aż 25:12. W dwóch kolejnych setach Bułgarki postawiły trudniejsze warunki, jednak zespół Lavariniego zachował koncentrację i zamknął mecz w trzech odsłonach.
Kluczową rolę odegrała skuteczność w ataku oraz ograniczenie własnych błędów. Polskie siatkarki popełniły ich zaledwie dziewięć, podczas gdy rywalki aż 24.
Piasecka liderką punktową
Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski zdobyła Julita Piasecka, która zakończyła mecz z dorobkiem 12 "oczek". Dwucyfrowy wynik zanotowała również Maja Koput (10 punktów).
Po stronie Bułgarii najskuteczniejsze były Mikaela Stoyanova (13 punktów) oraz Borislava Saykova (10).
Wynik meczu:
Polska - Bułgaria 3:0 (25:12, 25:22, 25:23)