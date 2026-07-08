Polska libero zaskoczyła rywalki. "To nie miało prawa się wydarzyć" [WIDEO]
Polskie siatkarki, mimo okazji, nie zdołały wykorzystać swoich szans i na inaugurację turnieju Ligi Narodów w Japonii przegrały z Turcją 1:3. "Biało-Czerwone" dobrze rozpoczęły spotkanie i w pierwszym secie potrafiły sprawić rywalkom problemy. Efektowną akcją popisała się libero reprezentacji Polski Aleksandra Szczygłowska, która zdobyła punkt po niespodziewanej akcji, czym zaskoczyła turecką defensywę.
Pierwszym rywalem reprezentantek Polski podczas turnieju Ligi Narodów w Japonii była drużyna Turcji. Wicemistrzynie świata od początku postawiły "Biało-Czerwonym" bardzo trudne warunki. Ostatecznie podopieczne Stefano Lavariniego musiały uznać wyższość rywalek, przegrywając całe spotkanie 1:3.
O wyniku meczu zadecydowała większa skuteczność Turczynek w kluczowych momentach oraz mniejsza liczba popełnianych błędów. Najbardziej wyrównana była pierwsza partia, której losy rozstrzygnęły się dopiero w końcówce podczas gry na przewagi. Polki miały swoje szanse, jednak nie wykorzystały ich w decydujących momentach, m.in. popełniając błąd w zagrywce. Turczynki zachowały więcej spokoju i objęły prowadzenie w meczu.
"Biało-Czerwone" odpowiedziały w drugim secie, doprowadzając do wyrównania, jednak w kolejnych odsłonach nie zdołały już przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Rywalki skutecznie wykorzystywały swoje okazje i ostatecznie triumfowały w całym spotkaniu.
Liga Narodów siatkarek. Aleksandra Szczygłowska zaskoczyła rywalki
W pierwszym secie "Biało-Czerwone" potrafiły zaskoczyć rywalki. Akcja rozpoczęła się od zagrywki reprezentacji Turcji. Przyjęcie sprawiło Polkom nieco problemów, jednak Aleksandra Szczygłowska zdołała utrzymać piłkę w grze. Chwilę później "Biało-Czerwone" wyprowadziły atak. Turczynki zdołały jeszcze odpowiedzieć, ale nie potrafiły przejąć kontroli nad wymianą.
Po kolejnej obronie piłkę podbiła Monika Lampkowska, a Magdalena Stysiak zdecydowała się na wystawienie jej w kierunku libero. Szczygłowska zaskoczyła rywalki precyzyjnym przebiciem w końcową część boiska. Turczynki nie zdążyły zareagować, dzięki czemu Polka zdobyła efektowny punkt.
Przebieg całej akcji oraz efektowne zagranie Aleksandry Szczygłowskiej można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
Zryw polskich siatkarek, później rozczarowanie. Wicemistrzynie świata pokazały moc
Kolejnym rywalem reprezentacji Polski będzie dobrze spisująca się w tegorocznej edycji Ligi Narodów drużyna Stanów Zjednoczonych. Następnie "Biało-Czerwone" zmierzą się jeszcze z Brazylią oraz Japonią. Transmisje ze spotkań dostępne będą na sportowych kanałach Polsatu Sport. Relacje, wyniki oraz najważniejsze informacje można znaleźć w serwisie Interia Sport.
Najwięcej punktów: Julita Piasecka (14), Magdalena Stysiak (12), Anna Obiała (10) - Polska; Melissa Vargas (23), Ilkin Aydin (14), Hande Baladin (10), Zehra Gunes (10) - Turcja.
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