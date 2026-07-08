Polska libero zaskoczyła rywalki. "To nie miało prawa się wydarzyć" [WIDEO]

Pierwszym rywalem reprezentantek Polski podczas turnieju Ligi Narodów w Japonii była drużyna Turcji. Wicemistrzynie świata od początku postawiły "Biało-Czerwonym" bardzo trudne warunki. Ostatecznie podopieczne Stefano Lavariniego musiały uznać wyższość rywalek, przegrywając całe spotkanie 1:3.

O wyniku meczu zadecydowała większa skuteczność Turczynek w kluczowych momentach oraz mniejsza liczba popełnianych błędów. Najbardziej wyrównana była pierwsza partia, której losy rozstrzygnęły się dopiero w końcówce podczas gry na przewagi. Polki miały swoje szanse, jednak nie wykorzystały ich w decydujących momentach, m.in. popełniając błąd w zagrywce. Turczynki zachowały więcej spokoju i objęły prowadzenie w meczu.

"Biało-Czerwone" odpowiedziały w drugim secie, doprowadzając do wyrównania, jednak w kolejnych odsłonach nie zdołały już przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Rywalki skutecznie wykorzystywały swoje okazje i ostatecznie triumfowały w całym spotkaniu.

Liga Narodów siatkarek. Aleksandra Szczygłowska zaskoczyła rywalki

W pierwszym secie "Biało-Czerwone" potrafiły zaskoczyć rywalki. Akcja rozpoczęła się od zagrywki reprezentacji Turcji. Przyjęcie sprawiło Polkom nieco problemów, jednak Aleksandra Szczygłowska zdołała utrzymać piłkę w grze. Chwilę później "Biało-Czerwone" wyprowadziły atak. Turczynki zdołały jeszcze odpowiedzieć, ale nie potrafiły przejąć kontroli nad wymianą.

Po kolejnej obronie piłkę podbiła Monika Lampkowska, a Magdalena Stysiak zdecydowała się na wystawienie jej w kierunku libero. Szczygłowska zaskoczyła rywalki precyzyjnym przebiciem w końcową część boiska. Turczynki nie zdążyły zareagować, dzięki czemu Polka zdobyła efektowny punkt.

Przebieg całej akcji oraz efektowne zagranie Aleksandry Szczygłowskiej można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Zryw polskich siatkarek, później rozczarowanie. Wicemistrzynie świata pokazały moc

Kolejnym rywalem reprezentacji Polski będzie dobrze spisująca się w tegorocznej edycji Ligi Narodów drużyna Stanów Zjednoczonych. Następnie "Biało-Czerwone" zmierzą się jeszcze z Brazylią oraz Japonią. Transmisje ze spotkań dostępne będą na sportowych kanałach Polsatu Sport. Relacje, wyniki oraz najważniejsze informacje można znaleźć w serwisie Interia Sport.

Najwięcej punktów: Julita Piasecka (14), Magdalena Stysiak (12), Anna Obiała (10) - Polska; Melissa Vargas (23), Ilkin Aydin (14), Hande Baladin (10), Zehra Gunes (10) - Turcja.

Piłkę przyjmuje Aleksandra Szczygłowska, libero polskiej drużyny VolleyballWorld materiały prasowe

Aleksandra Szczygłowska Lukasz Kalinowski East News

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Magdalena Stysiak i Weronika Centka-Tietianiec STARSPORT/Shutterstock East News



