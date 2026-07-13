Polskie siatkarki zakończyły rywalizację w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W poprzednich rozgrywkach "Biało-Czerwone" awansowały do turnieju finałowego, z którego wróciły z brązowymi medalami. Tym razem zakończyły zmagania na ósmym miejscu i nie wywalczyły awansu do dalszej fazy.

Podopieczne Stefano Lavariniego zakończyły fazę zasadniczą z bilansem siedmiu zwycięstw i pięciu porażek. Wyższość Polek okazały się reprezentacje Chin, Kanady, Turcji, Brazylii oraz Japonii.

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Najbardziej bolesna okazała się porażka w ostatnim spotkaniu. W niedzielę w Osace Polki prowadziły z Japonią już 2:0, jednak nie zdołały utrzymać przewagi i przegrały 2:3. Tym samym to Japonki wywalczyły ostatni bilet do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 22-26 lipca w Makau.

- Na pewno zaczęłyśmy bardzo dobrze to spotkanie. W pierwszych dwóch setach miałyśmy pod kontrolą rywalki. Później Japonki wróciły do gry, a dodatkowo poniosła je własna publiczność, bo hala była wypełniona. Z naszej strony pojawiło się też sporo błędów. Japonki się rozkręciły i bardzo ciężko było nam je zatrzymać - przyznała Julita Piasecka w rozmowie z Polsatem Sport.

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W załączonym materiale wideo można zobaczyć najlepsze akcje reprezentantek Polski z całego turnieju Ligi Narodów. Mimo braku awansu "Biało-Czerwone" wielokrotnie prezentowały wysoką jakość gry, imponując skuteczną zagrywką, efektownymi blokami i mocnymi atakami.

Teraz do rywalizacji w Lidze Narodów przystąpią reprezentanci Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia swoje mecze rozegrają w amerykańskim Chicago. Pierwszym rywalem "Biało-Czerwonych" będzie reprezentacja Bułgarii. Spotkanie zaplanowano na środę 15 lipca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze wiadomości i relacje będą dostępne również w serwisie Interia Sport.

Maja Koput volleyballworld.com materiały prasowe

Mecz polskich siatkarek z Turczynkami w Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

Aleksandra Szczygłowska Marcin Golba AFP



