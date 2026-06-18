Polki prowadziły już 2:0, a później zapaść. Skrót meczu z Ukrainą [WIDEO]

Początek spotkania bezapelacyjnie należał do Polek, które bardzo szybko wyszły na pięciopunktowe prowadzenie (6:1). Takie wejście w mecz to w dużej mierze zasługa Mai Koput. Ukrainki zdołały jednak odrobić powyższą stratę, tym samym doprowadzając do remisu 10:10. Podopieczne Stefano Lavariniego nie straciły koncentracji, raz jeszcze wypracowały przewagę i wygrały pierwszą partię wynikiem 25:21.

Równie udanie rozpoczęła się druga odsłona. Polki, tak ja w pierwszym secie, odskoczyły rywalkom na kilka punktów (7:1). Tym razem jednak nie pozwoliły one Ukrainkom wrócić do gry. Za sprawą skutecznego punktowania Magdaleny Stysiak oraz Pauliny Damaske przewaga "Biało-Czerwonych" regularnie rosła, aż do momentu zwycięstwa 25:13.

W trzeciej części spotkania obraz gry wyraźnie się zmienił. Ukrainki zaczęły grać w sposób zupełnie odmienny względem poprzednich setów, wykorzystując potknięcia naszych siatkarek. Polki miały z kolei problemy z utrzymaniem wcześniejszego poziomu, co przełożyło się na porażkę 22:25 i przedłużenie starcia o dodatkowego seta.

Czwarta odsłona meczu cechowała się najbardziej wyrównanym poziomem. Reprezentacja Ukrainy podtrzymywała dobrą dyspozycję, utrzymując przy tym inicjatywę i zmuszając Polki do gonienia wyniku. W końcówce podopieczne Lavariniego pokazały jednak większe doświadczenie i skuteczność. W ten sposób przechyliły one szalę zwycięstwa na swoją stronę, zamykając spotkanie wynikiem 3:1.

W następnym meczu Polki zmierzą się z reprezentacją Holandii. Spotkanie to zaplanowano na sobotę 20 czerwca. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Paulina Damaske (u góry) po raz pierwszy w tym sezonie wystąpiła w podstawowym składzie Polski w meczu Ligi Narodów VolleyballWorld materiały prasowe

Magdalena Stysiak w meczu Polska - Ukraina VolleyballWorld materiały prasowe



