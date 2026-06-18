Dla Polek starcie z Ukrainą było szóstym meczem w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. Nasze siatkarki wygrały to spotkanie wynikiem 3:1. W głównej mierze jest to zasługa ofensywnej gry Magdaleny Stysiak, która zdobyła 29 "oczek". Nie wolno jednak zapomnieć, że siatkówka to sport zespołowy, a atak nie jest jedyną możliwością zdobywania punktów. Obie reprezentacje mogą się pochwalić podobną skutecznością w defensywie, która w poszczególnych momentach meczu była bardzo istotna.