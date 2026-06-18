Polki górą w meczu z Ukrainą. Efektywnych bloków nie brakowało [WIDEO]
Reprezentacja Polski odniosła swoje drugie z rzędu zwycięstwo w siatkarskiej Lidze Narodów. Podopieczne Stefano Lavariniego po bardzo udanym meczu z Bułgarią kontynuowały swoją passę za sprawą starcia z Ukrainą. W wygranym przez "Biało-Czerwone" wynikiem 3:1 pojedynku nie zabrakło zarówno skutecznych, jak i widowiskowych zagrań. Powyższy materiał wideo przedstawia najlepsze bloki w meczu Ukraina - Polska.
Dla Polek starcie z Ukrainą było szóstym meczem w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. Nasze siatkarki wygrały to spotkanie wynikiem 3:1. W głównej mierze jest to zasługa ofensywnej gry Magdaleny Stysiak, która zdobyła 29 "oczek". Nie wolno jednak zapomnieć, że siatkówka to sport zespołowy, a atak nie jest jedyną możliwością zdobywania punktów. Obie reprezentacje mogą się pochwalić podobną skutecznością w defensywie, która w poszczególnych momentach meczu była bardzo istotna.
O kolejne punkty w tabeli reprezentantki Polski zagrają przeciwko Holandii. Spotkanie to zaplanowano na sobotę 20 czerwca. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.