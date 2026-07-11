Pokonały Polki, później bolesna porażka. Bez wygranego seta [WIDEO]

Turniej Ligi Narodów siatkarek w Osace powoli dobiega końca. W piątek reprezentacja Polski zmierzyła się z Brazylią. Zawodniczki Stefano Lavariniego próbowały odwrócić losy spotkania, jednak rywalki okazały się skuteczniejsze i popełniły mniej błędów, wygrywając całe spotkanie 3:1.

W sobotę "Biało-Czerwone" miały dzień przerwy. Na parkiet ponownie wyszły natomiast Brazylijki, które przed tym spotkaniem mogły być już spokojne o awans do turnieju finałowego. Z tego powodu w składzie doszło do wielu zmian.

Liga Narodów siatkarek. Porażka reprezentacji Brazylii

Brazylia do tej pory prezentowała się bardzo dobrze w tegorocznej Lidze Narodów. Na swoim koncie miała dziewięć zwycięstw oraz dwie porażki - z reprezentacją Niemiec po tie-breaku oraz niespodziewanie z Tajlandią.

Dla Tajek było to natomiast trzecie zwycięstwo w rozgrywkach. Wcześniej pokonały reprezentacje Kanady oraz Bułgarii.

Rotacje w składzie sprawiły, że Brazylijki od początku spotkania miały problemy z nawiązaniem wyrównanej walki. W żadnym z trzech setów nie zdołały zbliżyć się nawet do granicy 20 zdobytych punktów. Tajlandia pewnie wygrała kolejne partie 25:15, 25:16 i 25:17.

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Przewaga rywalek była widoczna w wielu elementach gry. Tajki skuteczniej blokowały, częściej zdobywały punkty bezpośrednio po zagrywce, a dodatkowo popełniały mniej niewymuszonych błędów.

Skrót spotkania oraz najważniejsze akcje, które przesądziły o wyniku meczu, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W sobotę w Lidze Narodów siatkarek rozegrane zostaną kolejne spotkania. Reprezentacja Japonii zmierzy się z Turcją, Bułgaria powalczy z Francją, a na zakończenie dnia Serbia zagra z Niemcami.

Polki w fazie zasadniczej Ligi Narodów rozegrają jeszcze jedno spotkanie. W niedzielę 12 lipca zmierzą się z Japonią. Początek meczu zaplanowano na godzinę 12:20 czasu polskiego. Transmisje ze spotkań Ligi Narodów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje i relacje można śledzić również w serwisie Interia Sport.

Siatkarki reprezentacji Brazylii VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Brazylii podczas meczu Ligi Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

siatkówka Grzegorz Wajda East News



