Liga Narodów siatkarek. Francja - Belgia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Pięciosetowy bój w Lidze Narodów. Belgijki wyrwały zwycięstwo [WIDEO]

Siatkarscy kibice nie mogą narzekać na brak emocji. Trwa drugi tydzień zmagań Ligi Narodów siatkarek, a niedzielne spotkania przyniosły wiele wyrównanych pojedynków. Żadne z dotychczasowych starć tego dnia nie zakończyło się w trzech setach. Do zaciętych spotkań można zaliczyć to reprezentacji Francji z Belgią, którego zwycięzcę wyłonił dopiero tie-break. Lepsze okazały się Belgijki, które po zaciętej rywalizacji wygrały całe spotkanie 3:2. Zobacz najlepsze akcje oraz skrót tego spotkania.

Wcześniej na parkiecie zmierzyły się reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Serbii. Lepsze okazały się Amerykanki, które wygrały 3:1 i kontynuują swoją znakomitą serię zwycięstw. W tie-breaku rozstrzygnęło się natomiast spotkanie Bułgarii z Ukrainą. Emocji nie zabrakło również w starciu Czech z Dominikaną, gdzie także potrzebnych było pięć setów - ostatecznie zwycięstwo odniosły zawodniczki z Europy.

Zarówno Francja, jak i Belgia w turnieju Ligi Narodów nie miały łatwego zadania i zajmują w tabeli odległe miejsca. W bezpośrednim starciu lepsze okazały się Belgijki.

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Liga Narodów siatkarek. Belgia - Francja

W pierwszej partii meczu inicjatywę przejęła reprezentacja Belgii, która od samego początku zdołała wypracować przewagę punktową (5:1). Choć Francuzki próbowały zbliżyć się na kilka punktów, Belgijki nie oddały już prowadzenia i pewnie wygrały seta 25:17.

Drugi set początkowo przebiegał dość wyrównanie. Przy wyniku 7:7 dobre akcje pokazały "trójkolorowe", które wypracowały trzy-punktowe prowadzenie. W dalszej części dołożyły jeszcze kilka punktów przewagi i ostatecznie wygrały 25:20, doprowadzając do wyrównania w meczu.

Podobna sytuacja miała miejsce w trzeciej odsłonie meczu, kiedy Francuzki świetnymi akcjami wypracowały przewagę punktową i zakończyły partię 25:21. Czwarty set całkowicie odwrócił jednak obraz gry - Belgijki zdominowały rywalizację, szybko obejmując prowadzenie 9:2. Następnie utrzymały wysoką przewagę i wygrały seta 25:18. Tym samym doprowadziły do tie-breaka, w którym nie dały Francuzkom możliwości nawiązać walki i ostatecznie zakończyły mecz zwycięstwem Belgii.

W załączonym materiale wideo zobacz skrót całego spotkania, w tym znakomite bloki, popisowe zagrywki oraz imponujące ataki.

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Transmisje z turnieju Ligi Narodów dostępne są na kanałach Polsat Sport, a relacje tekstowe na żywo ze spotkań "Biało-Czerwonych" można śledzić w serwisie Interia Sport.

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