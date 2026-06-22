Pięciosetowy bój w Lidze Narodów. Belgijki wyrwały zwycięstwo [WIDEO]

Wcześniej na parkiecie zmierzyły się reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Serbii. Lepsze okazały się Amerykanki, które wygrały 3:1 i kontynuują swoją znakomitą serię zwycięstw. W tie-breaku rozstrzygnęło się natomiast spotkanie Bułgarii z Ukrainą. Emocji nie zabrakło również w starciu Czech z Dominikaną, gdzie także potrzebnych było pięć setów - ostatecznie zwycięstwo odniosły zawodniczki z Europy.

Zarówno Francja, jak i Belgia w turnieju Ligi Narodów nie miały łatwego zadania i zajmują w tabeli odległe miejsca. W bezpośrednim starciu lepsze okazały się Belgijki.

Liga Narodów siatkarek. Belgia - Francja

W pierwszej partii meczu inicjatywę przejęła reprezentacja Belgii, która od samego początku zdołała wypracować przewagę punktową (5:1). Choć Francuzki próbowały zbliżyć się na kilka punktów, Belgijki nie oddały już prowadzenia i pewnie wygrały seta 25:17.

Drugi set początkowo przebiegał dość wyrównanie. Przy wyniku 7:7 dobre akcje pokazały "trójkolorowe", które wypracowały trzy-punktowe prowadzenie. W dalszej części dołożyły jeszcze kilka punktów przewagi i ostatecznie wygrały 25:20, doprowadzając do wyrównania w meczu.

Podobna sytuacja miała miejsce w trzeciej odsłonie meczu, kiedy Francuzki świetnymi akcjami wypracowały przewagę punktową i zakończyły partię 25:21. Czwarty set całkowicie odwrócił jednak obraz gry - Belgijki zdominowały rywalizację, szybko obejmując prowadzenie 9:2. Następnie utrzymały wysoką przewagę i wygrały seta 25:18. Tym samym doprowadziły do tie-breaka, w którym nie dały Francuzkom możliwości nawiązać walki i ostatecznie zakończyły mecz zwycięstwem Belgii.

W załączonym materiale wideo zobacz skrót całego spotkania, w tym znakomite bloki, popisowe zagrywki oraz imponujące ataki.

Transmisje z turnieju Ligi Narodów dostępne są na kanałach Polsat Sport, a relacje tekstowe na żywo ze spotkań "Biało-Czerwonych" można śledzić w serwisie Interia Sport.

Siatkarki reprezentacji Francji podczas meczu Ligi Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

siatkówka Grzegorz Wajda East News

Siatkarki reprezentacji Belgii VolleyballWorld materiały prasowe



