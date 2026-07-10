Pięć setów na otwarcie dnia. Wicemistrzynie olimpijskie górą [WIDEO]

W piątek jako pierwsze na parkiet wyszły reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Turcji. Lepszym bilansem mogą pochwalić się Amerykanki, które w całych rozgrywkach poniosły tylko dwie porażki - na początku czerwca z Kanadą oraz z reprezentacją Polski, która wygrała tie-break 15:12.

Dla Turczynek przegrana z USA była natomiast trzecią porażką w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Wcześniej musiały uznać wyższość Włoch i Holandii. Przed piątkowym spotkaniem miały jednak serię zwycięstw, którą przerwały dopiero Amerykanki.

Liga Narodów siatkarek. Zwycięstwo Amerykanek nad Turcją

Mecz od początku był bardzo wyrównany. Obie drużyny długo grały punkt za punkt, a żadnej z nich nie udawało się wypracować większej przewagi. Kluczowy moment pierwszego seta nastąpił przy stanie 13:13. Turczynki zdobyły wtedy kilka punktów z rzędu i utrzymały prowadzenie do końca partii, zwyciężając 25:22.

W drugiej odsłonie skuteczną odpowiedź dały Amerykanki. Szybko przejęły inicjatywę, wypracowały kilkupunktową przewagę i pewnie wygrały 25:23, doprowadzając do remisu w całym spotkaniu.

Trzeci set lepiej rozpoczęły Turczynki, które zdobyły trzy pierwsze punkty. Choć reprezentacja USA próbowała odrabiać straty, rywalki zbudowały nawet pięciopunktową przewagę. Końcówka dostarczyła jednak ogromnych emocji. Amerykanki doprowadziły do remisu 23:23, a o losach seta zadecydowała gra na przewagi. Więcej zimnej krwi zachowały Turczynki, zwyciężając 29:27.

Czwarta partia przebiegała już pod dyktando reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Amerykanki szybko odzyskały swój rytm gry i bez większych problemów doprowadziły do tie-breaka.

Decydujący set od początku należał do siatkarek USA. Skuteczna gra w ataku oraz dobra postawa w obronie pozwoliły im zbudować bezpieczną przewagę. Ostatecznie Amerykanki wygrały tie-break 15:8 i całe spotkanie 3:2.

Skrót meczu oraz najlepsze wymiany można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Jeszcze w piątek o kolejne cenne zwycięstwo powalczą również reprezentantki Polski, których rywalkami będą Brazylijki. Na zakończenie turnieju w Osace "Biało-Czerwone" zmierzą się z Japonią. Transmisje spotkań Ligi Narodów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze relacje i wiadomości można śledzić w serwisie Interia Sport.

Siatkarki reprezentacji USA volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Turcji volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Stanów Zjednoczonych volleyballworld.com materiały prasowe



