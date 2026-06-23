Niespodzianka goni sensację! TOP 3 zaskoczenia VNL siatkarek 2026 [WIDEO]

Nr 1: USA nie do zatrzymania. Imponująca forma i wygrana z Włochami

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w siatkówce kobiet prezentuje w tym sezonie znakomitą dyspozycję. Amerykanki pokonały Włochy 3:0, rewanżując się za finał igrzysk olimpijskich i w pełni kontrolując przebieg spotkania.

Siła w bloku, skuteczna zagrywka oraz szeroka i wyrównana kadra ponownie okazały się kluczowe. USA kończy tydzień na pozycji lidera i potwierdza status jednego z głównych kandydatów do złota.

Nr 2: Sensacja w Ankarze. Brazylia zatrzymana przez Niemki

Reprezentacja Brazylii, która przez długi czas pozostawała niepokonana, zanotowała pierwszą porażkę w sezonie. W Ankarze Brazylijki przegrały z Niemkami 2:3, tracąc jednocześnie pozycję liderek.

Podopieczne José Roberto Guimarãesa zdołały odrobić straty po przegrywaniu 0:2, jednak w tie-breaku skuteczniejsze okazały się rywalki.

Niemcy - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Nr 3: Niespodzianka w VNL. Japonia przegrywa z Dominikaną

Reprezentacja Japonii kobiet poniosła zaskakującą porażkę z Dominikaną, która wcześniej nie odniosła jeszcze zwycięstwa w turnieju. Japonki wygrały pierwszego seta, jednak ostatecznie uległy rywalkom 1:3.

Dla drużyny z Azji była to pierwsza porażka w tegorocznej edycji rozgrywek.

Japonia - Dominikana. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Klasyfikacja po ośmiu meczach. Czołówka niezwykle wyrównana

Rywalizacja w tabeli pozostaje bardzo zacięta:

USA - 7 zwycięstw, 1 porażka (20 pkt)

Brazylia - 7 zwycięstw, 1 porażka (20 pkt)

Włochy - 18 pkt

Polska - 17 pkt

Japonia - 16 pkt

Różnice punktowe są minimalne, co zapowiada ogromne emocje w trzecim tygodniu fazy interkontynentalnej.

Polska utrzymuje wysoką formę

Reprezentacja Polski prowadzona przez Stefano Lavariniego w pierwszym tygodniu rozgrywek odniosła trzy zwycięstwa i poniosła jedną porażkę. Polki pokonały Belgię 3:2, Czechy 3:0 oraz Serbię 3:2, ulegając jedynie Chinom 1:3.

W drugim tygodniu, rozgrywanym w Tajlandii, Polki kontynuowały dobrą passę, wygrywając z Bułgarią, Ukrainą oraz Holandią bez straty seta. Dopiero w ostatnim meczu musiały uznać wyższość Kanady, przegrywając po tie-breaku.

Drużyna utrzymuje stabilną formę i pozostaje w walce o wysokie rozstawienie przed fazą finałową.

Liga Narodów siatkarek. Polska - Holandia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Co dalej? Decydujący tydzień w Japonii

Przed zespołami trzeci tydzień fazy interkontynentalnej, który odbędzie się w Japonii, a tam dojdzie do kluczowych starć m.in. z udziałem USA, Brazylii, Polski i Turcji.

To właśnie wtedy rozstrzygnie się, kto znajdzie się w Final Six i powalczy o medale VNL 2026.

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