Liga Narodów siatkarek. Najlepsze asy w meczu Polska - Brazylia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Nie do przyjęcia. Najbardziej widowiskowe asy meczu Polska - Brazylia [WIDEO]

Silne i precyzyjne zagrywki były jednym z ważnych elementów meczu Polski z Brazylią w Lidze Narodów. Obie drużyny potrafiły zdobywać punkty bezpośrednio z serwisu, utrudniając rywalkom budowanie akcji ofensywnych. Powyższy materiał przedstawia najlepsze zagrania z pola serwisowego w tym spotkaniu.

Najbardziej efektowne asy pojawiały się w momentach, gdy presja była największa. Mocne serwisy zmuszały przyjmujące do błędów lub całkowicie uniemożliwiały wyprowadzenie skutecznego ataku. To właśnie takie zagrania często przechylały szalę w wyrównanych fragmentach meczu i pokazywały, jak duże znaczenie na najwyższym poziomie ma jakość zagrywki.

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