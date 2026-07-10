Najbardziej efektowne asy pojawiały się w momentach, gdy presja była największa. Mocne serwisy zmuszały przyjmujące do błędów lub całkowicie uniemożliwiały wyprowadzenie skutecznego ataku. To właśnie takie zagrania często przechylały szalę w wyrównanych fragmentach meczu i pokazywały, jak duże znaczenie na najwyższym poziomie ma jakość zagrywki.



