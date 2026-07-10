Nie do przyjęcia. Najbardziej widowiskowe asy meczu Polska - Brazylia [WIDEO]
Silne i precyzyjne zagrywki były jednym z ważnych elementów meczu Polski z Brazylią w Lidze Narodów. Obie drużyny potrafiły zdobywać punkty bezpośrednio z serwisu, utrudniając rywalkom budowanie akcji ofensywnych. Powyższy materiał przedstawia najlepsze zagrania z pola serwisowego w tym spotkaniu.
Najbardziej efektowne asy pojawiały się w momentach, gdy presja była największa. Mocne serwisy zmuszały przyjmujące do błędów lub całkowicie uniemożliwiały wyprowadzenie skutecznego ataku. To właśnie takie zagrania często przechylały szalę w wyrównanych fragmentach meczu i pokazywały, jak duże znaczenie na najwyższym poziomie ma jakość zagrywki.