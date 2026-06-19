Nie do obrony! Najlepsze asy piątkowych meczów Ligi Narodów [WIDEO]
W piątek 19 czerwca na arenach na Filipinach, w Turcji i Tajlandii doszło do kolejnych starć w ramach siatkarskiej Ligi Narodów kobiet. Swoje mecze rozegrały między innymi reprezentacje Japonii, Chin, Kanady oraz Niemiec. Tego dnia rozegranych zostało łącznie sześć spotkań, które zapewniły kibicom ogrom emocji. Wśród widowiskowych akcji nie zabrakło asów serwisowych, a najlepsze z nich przedstawia powyższy materiał wideo.
Piątkowe mecze odbyły się za sprawą szóstej i siódmej kolejki tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na sześć rozegranych pojedynków aż pięć zakończyło się wynikiem 3:0 - z takim rezultatem triumfowały siatkarki z Serbii, Holandii, Japonii, Chin oraz Niemiec. Tylko w meczu Kanady z Bułgarią doświadczyliśmy więcej niż trzech setów. Nie można tu jednak mówić o wyrównanym pojedynku, ponieważ zawodniczki z Ameryki Północnej pokonały rywalki 3:1.
W piątkowych starciach, pomimo małej liczby rozegranych setów, nie brakowało emocji. Jednym z powodów do ekscytacji kibiców były asy serwisowe, których na przestrzeni całego dnia nie brakowało. Najlepiej punktującymi w ten sposób zawodniczkami były Emily Maglio z Włoch oraz Sladjana Mirković z Serbii. Obie panie zdobyły po cztery "oczka" bezpośrednio z zagrywki.
Obecnie najlepiej serwującą w Lidze Narodów kobiet jest Ekaterina Antropova. 23-latka występująca w reprezentacji Włoch ma na swoim koncie 15 asów. Wśród Polek najefektywniejsza w tym aspekcie jest Julia Szczurowska z dziewięcioma punktami na koncie.
Reprezentantka "Biało-Czerwonych" na dalsze śrubowanie tego wyniku będzie miała okazję już w sobotę 20 czerwca. Tego dnia, o godzinie 12:00, Polki zmierzą się z siatkarkami z Holandii. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport, a relacja tekstowa na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.