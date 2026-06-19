Piątkowe mecze odbyły się za sprawą szóstej i siódmej kolejki tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na sześć rozegranych pojedynków aż pięć zakończyło się wynikiem 3:0 - z takim rezultatem triumfowały siatkarki z Serbii, Holandii, Japonii, Chin oraz Niemiec. Tylko w meczu Kanady z Bułgarią doświadczyliśmy więcej niż trzech setów. Nie można tu jednak mówić o wyrównanym pojedynku, ponieważ zawodniczki z Ameryki Północnej pokonały rywalki 3:1.

W piątkowych starciach, pomimo małej liczby rozegranych setów, nie brakowało emocji. Jednym z powodów do ekscytacji kibiców były asy serwisowe, których na przestrzeni całego dnia nie brakowało. Najlepiej punktującymi w ten sposób zawodniczkami były Emily Maglio z Włoch oraz Sladjana Mirković z Serbii. Obie panie zdobyły po cztery "oczka" bezpośrednio z zagrywki.

Obecnie najlepiej serwującą w Lidze Narodów kobiet jest Ekaterina Antropova. 23-latka występująca w reprezentacji Włoch ma na swoim koncie 15 asów. Wśród Polek najefektywniejsza w tym aspekcie jest Julia Szczurowska z dziewięcioma punktami na koncie.

Reprezentantka "Biało-Czerwonych" na dalsze śrubowanie tego wyniku będzie miała okazję już w sobotę 20 czerwca. Tego dnia, o godzinie 12:00, Polki zmierzą się z siatkarkami z Holandii. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport, a relacja tekstowa na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.



