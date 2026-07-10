Wśród najciekawszych momentów spotkania nie zabrakło widowiskowych zatrzymań ataków ze skrzydeł i skutecznych reakcji w kluczowych fragmentach setów. Twarde bloki często kończyły długie wymiany, wywołując głośne reakcje na trybunach i dodając drużynom energii do kolejnych akcji. Starcie dwóch czołowych reprezentacji świata pokazało, jak ważnym elementem współczesnej siatkówki pozostaje gra nad siatką.



