Najtwardsza ściana meczu. Bloki, które zatrzymywały nawet najmocniejsze ataki [WIDEO]
Mecz Polski z Brazylią obfitował w efektowne akcje przy siatce. Obie reprezentacje wielokrotnie punktowały blokiem, a niektóre interwencje całkowicie zmieniały przebieg wymian i podnosiły temperaturę rywalizacji. Powyższy materiał wideo przedstawia najlepsze zagrania defensywne w tym spotkaniu.
Wśród najciekawszych momentów spotkania nie zabrakło widowiskowych zatrzymań ataków ze skrzydeł i skutecznych reakcji w kluczowych fragmentach setów. Twarde bloki często kończyły długie wymiany, wywołując głośne reakcje na trybunach i dodając drużynom energii do kolejnych akcji. Starcie dwóch czołowych reprezentacji świata pokazało, jak ważnym elementem współczesnej siatkówki pozostaje gra nad siatką.