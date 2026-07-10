Liga Narodów siatkarek. Najlepsze bloki w meczu Polska - Brazylia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najtwardsza ściana meczu. Bloki, które zatrzymywały nawet najmocniejsze ataki [WIDEO]

Mecz Polski z Brazylią obfitował w efektowne akcje przy siatce. Obie reprezentacje wielokrotnie punktowały blokiem, a niektóre interwencje całkowicie zmieniały przebieg wymian i podnosiły temperaturę rywalizacji. Powyższy materiał wideo przedstawia najlepsze zagrania defensywne w tym spotkaniu.

Wśród najciekawszych momentów spotkania nie zabrakło widowiskowych zatrzymań ataków ze skrzydeł i skutecznych reakcji w kluczowych fragmentach setów. Twarde bloki często kończyły długie wymiany, wywołując głośne reakcje na trybunach i dodając drużynom energii do kolejnych akcji. Starcie dwóch czołowych reprezentacji świata pokazało, jak ważnym elementem współczesnej siatkówki pozostaje gra nad siatką.

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