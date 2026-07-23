Rywalizacja siatkarek w Lidze Narodów weszła w decydującą fazę. W dniach 22-26 lipca rozgrywany jest turniej finałowy, w którym o końcowy triumf walczy osiem reprezentacji - siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej oraz gospodarz, Chiny. W tym gronie zabrakło reprezentacji Polski, która nie zdołała wywalczyć awansu.

W środę i czwartek rozegrano mecze ćwierćfinałowe, które wyłoniły pary półfinałowe.

Liga Narodów siatkarek. Najlepsze akcje ćwierćfinałów

Jako pierwsze awans do najlepszej czwórki zapewniły sobie Włoszki, które pewnie pokonały Holenderki 3:0. Szczególnie wyraźna była ich przewaga w dwóch ostatnich setach, w których rywalki zdobyły zaledwie po 16 punktów.

W drugim ćwierćfinale Brazylijki wygrały z Japonią 3:1. Choć pierwsza partia padła łupem Japonek, kolejne trzy należały już do reprezentacji Brazylii, która przejęła kontrolę nad spotkaniem.

Podobny przebieg miał mecz Turcji z Kanadą. Kanadyjki rozpoczęły od zwycięstwa w pierwszym secie, jednak później inicjatywę przejęły Turczynki i ostatecznie triumfowały 3:1. To właśnie z nimi reprezentacja Polski prowadzona przez Stefano Lavariniego zmierzy się podczas mistrzostw świata.

Największą niespodziankę przyniósł jednak ostatni ćwierćfinał. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych, zwyciężczynie fazy zasadniczej i wicemistrzynie olimpijskie, przegrały z gospodyniami turnieju - Chinkami 2:3. O awansie zdecydował tie-break.

Siatkarski nokaut, a potem taki zwrot. Sensacja w Lidze Narodów

W załączonym materiale wideo prezentujemy zestawienie najciekawszych akcji wszystkich ćwierćfinałów - efektownych bloków, skutecznych ataków oraz najdłuższych wymian.

Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w sobotę. W pierwszym spotkaniu Włoszki zmierzą się z Brazylijkami, natomiast w drugim gospodarze turnieju - Chinki - zagrają z Turczynkami. Na niedzielę zaplanowano mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał. Transmisje ze spotkań Ligi Narodów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze informacje i relacje można śledzić również w serwisie Interia Sport.

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Kadr z meczu USA - Chiny volleyballworld.com materiały prasowe



