Wśród najlepszych zagrań dnia znalazły się akcje wymagające nie tylko znakomitych umiejętności technicznych, ale także ogromnej determinacji i poświęcenia. Zawodniczki ratowały pozornie stracone piłki, błyskawicznie przechodziły z obrony do ataku i prezentowały siatkówkę na poziomie godnym fazy finałowej prestiżowych rozgrywek. Dynamiczne wymiany, efektowne interwencje w polu oraz akcje kończone w najtrudniejszych sytuacjach sprawiły, że środowe ćwierćfinały były nie tylko walką o awans, ale również prawdziwą reklamą kobiecej siatkówki.



