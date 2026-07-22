Liga Narodów. Najlepsze akcje środowych ćwierćfinałów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najlepsze akcje środowych ćwierćfinałów. Te zagrania pokazują piękno siatkówki [WIDEO]

Środowe ćwierćfinały Ligi Narodów siatkarek dostarczyły kibicom wielu efektownych akcji i emocji na najwyższym światowym poziomie. Nie brakowało spektakularnych obron, widowiskowych ataków oraz długich wymian, które wielokrotnie nagradzane były oklaskami przez publiczność zgromadzoną w hali w Makau.

Wśród najlepszych zagrań dnia znalazły się akcje wymagające nie tylko znakomitych umiejętności technicznych, ale także ogromnej determinacji i poświęcenia. Zawodniczki ratowały pozornie stracone piłki, błyskawicznie przechodziły z obrony do ataku i prezentowały siatkówkę na poziomie godnym fazy finałowej prestiżowych rozgrywek. Dynamiczne wymiany, efektowne interwencje w polu oraz akcje kończone w najtrudniejszych sytuacjach sprawiły, że środowe ćwierćfinały były nie tylko walką o awans, ale również prawdziwą reklamą kobiecej siatkówki.

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