Mocny początek i pewna wygrana. Te akcje zachwyciły trybuny [WIDEO]

Reprezentacja Serbii ma za sobą wymagające pojedynki w tegorocznej Lidze Narodów kobiet. Podczas drugiej fazy turnieju po zaciętym, pięciosetowym starciu musiała uznać wyższość Japonii. Dzień później Serbki zmierzyły się z Włoszkami. Po wyraźnej przewadze rywalek w dwóch pierwszych setach zdołały odrobić straty i doprowadzić do tie-breaka, jednak w decydującej partii przegrały 12:15.

W piątkowym spotkaniu z reprezentacją Dominikany Serbki zaprezentowały skuteczną grę i odważne akcje, dzięki czemu pewnie zakończyły mecz w trzech setach.

Liga Narodów siatkarek. Serbia nie dała szans Dominikanie

Już od pierwszej partii spotkania zawodniczki z Serbii potrafiły wypracować przewagę, którą utrzymały do samego końca i wygrały seta 25:19. W drugiej odsłonie Dominikanki zdołały nawiązać kontakt z rywalkami, jednak w końcówce ponownie lepsza okazała się drużyna Serbii, wygrywając 25:23. Ostatnia partia również była pokazem przewagi - już na początku Serbki wypracowały trzypunktowe prowadzenie, które systematycznie powiększały, kończąc cały mecz wynikiem 25:18.

W ostatnich spotkaniach Dominikanki mecz z USA zakończyły również porażką 0:3. Kolejnym ich rywalem będzie drużyna z Japonii, natomiast Serbia zmierzy się z Amerykankami. Na czele tabeli znajduję się obecnie Brazylia.

Najlepsze akcje całego meczu, w tym efektowne bloki, zaskakujące zagrywki oraz decydujące ataki, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

To nie koniec siatkarskich emocji tego dnia. W piątek rozegrane zostaną także spotkania Ukrainy z Holandią, Japonii z Czechami, Francji z Chinami, Bułgarii z Kanadą oraz Belgii z Niemcami. Reprezentacja Polski na parkiet wyjdzie natomiast w sobotę, kiedy w trzecim meczu turnieju w Bangkoku zmierzy się z Holandią. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport, a relacja tekstowa na żywo ze spotkania "Biało-Czerwonych" będzie dostępna w serwisie Interia Sport.



