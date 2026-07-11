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Mistrzynie świata musiały odrabiać straty. Później nokaut w tie-breaku [WIDEO]

Sobotnie spotkania Ligi Narodów siatkarek przyniosły kolejne emocje. Reprezentacja Włoch dopisała do swojego dorobku następne zwycięstwo, choć tym razem nie przyszło ono łatwo. Rywalki postawiły mistrzyniom świata bardzo trudne warunki i do wyłonienia zwyciężczyń potrzebnych było aż pięć setów. Zobacz skrót meczu.

W sobotę rozegrano kolejne spotkania Ligi Narodów siatkarek. Jako pierwsze na parkiet wyszły reprezentacje Tajlandii i Brazylii. Niespodziewanie porażki doznały zawodniczki z Ameryki Południowej, które w trzech setach uległy znacznie niżej notowanym Tajkom.

Następnie reprezentacja Kanady zmierzyła się z aktualnymi mistrzyniami świata - Włoszkami. Przed spotkaniem Kanadyjki miały na swoim koncie siedem zwycięstw i trzy porażki. Włoszki przegrały natomiast tylko dwa mecze - z Brazylią oraz Stanami Zjednoczonymi.

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Pierwsze dwa sety padły łupem Kanadyjek. W premierowej partii od początku utrzymywały niewielką przewagę. Choć Włoszki kilkukrotnie doprowadzały do remisu, w końcówce rywalki odskoczyły na cztery punkty i zwyciężyły 25:22.

Drugi set początkowo przebiegał pod dyktando mistrzyń świata, które kontrolowały grę aż do stanu 19:19. Wtedy Kanadyjki odrobiły straty i doprowadziły do gry na przewagi. Więcej zimnej krwi zachowały reprezentantki Kanady, wygrywając emocjonującą końcówkę 29:27.

Trzecia partia również rozpoczęła się od wyrównanej walki. Kanadyjki ponownie zdołały doprowadzić do remisu przy stanie 19:19, jednak tym razem Włoszki nie wypuściły już prowadzenia i przedłużyły swoje szanse na zwycięstwo w meczu.

Najbardziej zacięty był czwarty set. Obie drużyny wymieniały się prowadzeniem, prezentując bardzo wysoki poziom siatkówki. W końcówce więcej skuteczności pokazały Włoszki, które doprowadziły do remisu w całym spotkaniu i o zwycięstwie miał zadecydować tie-break.

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W decydującej partii mistrzynie świata nie pozostawiły już rywalkom żadnych złudzeń. Od pierwszych akcji narzuciły wysokie tempo gry i pewnie zwyciężyły 15:5, odwracając losy całego spotkania.

Skrót meczu oraz najciekawsze akcje, efektowne bloki, długie wymiany i trudne do przyjęcia zagrywki można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Polscy kibice na występ reprezentacji Polski muszą poczekać do niedzieli. Na zakończenie turnieju w Osace zawodniczki Stefano Lavariniego zmierzą się z reprezentacją Japonii. Transmisje ze spotkań Ligi Narodów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport, a najważniejsze wiadomości i relacje można śledzić również w serwisie Interia Sport.

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