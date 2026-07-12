Magdalena Stysiak trzymała Polskę w grze. Jej najlepsze akcje z meczu z Japonią [WIDEO]

Stysiak zdobyła 27 punktów, tyle samo co Yukiko Wada po stronie Japonii. Według Volleyball World do swojego dorobku dołożyła cztery punktowe bloki, a jej akcje przez długi czas pozwalały Polkom utrzymywać przewagę i kontrolować przebieg meczu. Szczególnie w dwóch pierwszych setach to właśnie ona była zawodniczką, do której najczęściej kierowano piłki w najtrudniejszych momentach.

W materiale wideo zebrano najlepsze zagrania liderki polskiej kadry. Stysiak kończyła ataki z wysokich piłek, brała odpowiedzialność w sytuacjach, gdy akcja nie układała się po myśli Biało-Czerwonych, i była najważniejszą opcją w ofensywie drużyny Stefano Lavariniego. Jej uderzenia z prawego skrzydła oraz skuteczna gra na siatce napędzały Polki, zwłaszcza wtedy, gdy Japonki próbowały przyspieszać grę i wykorzystywać swoje świetne obrony.

Występ Stysiak miał dodatkowe znaczenie, bo Japonia z czasem coraz lepiej czytała polską grę. Gospodynie poprawiły obronę, zaczęły podbijać kolejne piłki i zmuszały Polki do powtarzania ataków. Mimo tego Stysiak nadal potrafiła zdobywać punkty po trudnych wystawach i utrzymywać zespół w walce. Nie ograniczała się tylko do ataku - cztery punktowe bloki pokazały, że była aktywna także w defensywie przy siatce.

Polskie siatkarki Andrzej Iwańczuk AFP

Polska ostatecznie nie zdołała zamknąć meczu i straciła szansę na awans do turnieju finałowego Ligi Narodów, ale występ Stysiak był jednym z najmocniejszych punktów zespołu. W całych rozgrywkach VNL 2026 Polka zdobyła 155 punktów, notując średnio 19,38 punktu na mecz. Na co dzień występuje w tureckim Eczacıbaşı Dynavit, choć według profilu Volleybox jej kolejnym klubem ma być brazylijski Osasco Voleibol Clube. W sezonie 2024/25 Osasco wygrało brazylijską Superligę, przerywając 13-letnie czekanie na mistrzostwo kraju. Był to szósty tytuł ligowy w historii klubu.

Magdalena Stysiak (w środku). Po lewej Magdalena Jurczyk, a po prawej Paulina Damaske Marcin Golba/Nur Photo AFP

W załączonym powyżej wideo najlepsze akcje z meczu z Japonią dobrze pokazują, jak duży ciężar gry spoczywał na liderce polskiej kadry. Stysiak dawała drużynie punkty, energię i nadzieję, ale nawet tak mocny występ nie wystarczył, by zatrzymać japoński powrót od stanu 0:2.



