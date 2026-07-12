Magdalena Stysiak trzymała Polskę w grze. Jej najlepsze akcje z meczu z Japonią [WIDEO]Polsat Sport

Magdalena Stysiak trzymała Polskę w grze. Jej najlepsze akcje z meczu z Japonią [WIDEO]

Radosław Tymon

Magdalena Stysiak była jedną z najważniejszych postaci reprezentacji Polski w dramatycznym meczu z Japonią w Lidze Narodów siatkarek. Biało-Czerwone prowadziły już 2:0 i przez długi czas wydawało się, że są na dobrej drodze do zwycięstwa, które mogło przedłużyć ich nadzieje na awans do turnieju finałowego. Gospodynie zdołały jednak odwrócić losy spotkania i wygrały po tie-breaku 3:2.

Stysiak zdobyła 27 punktów, tyle samo co Yukiko Wada po stronie Japonii. Według Volleyball World do swojego dorobku dołożyła cztery punktowe bloki, a jej akcje przez długi czas pozwalały Polkom utrzymywać przewagę i kontrolować przebieg meczu. Szczególnie w dwóch pierwszych setach to właśnie ona była zawodniczką, do której najczęściej kierowano piłki w najtrudniejszych momentach.

W materiale wideo zebrano najlepsze zagrania liderki polskiej kadry. Stysiak kończyła ataki z wysokich piłek, brała odpowiedzialność w sytuacjach, gdy akcja nie układała się po myśli Biało-Czerwonych, i była najważniejszą opcją w ofensywie drużyny Stefano Lavariniego. Jej uderzenia z prawego skrzydła oraz skuteczna gra na siatce napędzały Polki, zwłaszcza wtedy, gdy Japonki próbowały przyspieszać grę i wykorzystywać swoje świetne obrony.

Występ Stysiak miał dodatkowe znaczenie, bo Japonia z czasem coraz lepiej czytała polską grę. Gospodynie poprawiły obronę, zaczęły podbijać kolejne piłki i zmuszały Polki do powtarzania ataków. Mimo tego Stysiak nadal potrafiła zdobywać punkty po trudnych wystawach i utrzymywać zespół w walce. Nie ograniczała się tylko do ataku - cztery punktowe bloki pokazały, że była aktywna także w defensywie przy siatce.

Polskie siatkarki świętują zdobycie punktu na boisku, otoczone radosną atmosferą i głośnym dopingiem kibiców na trybunach, zawodniczki ubrane w biało-czerwone stroje sportowe.
Polskie siatkarkiAndrzej IwańczukAFP

Polska ostatecznie nie zdołała zamknąć meczu i straciła szansę na awans do turnieju finałowego Ligi Narodów, ale występ Stysiak był jednym z najmocniejszych punktów zespołu. W całych rozgrywkach VNL 2026 Polka zdobyła 155 punktów, notując średnio 19,38 punktu na mecz. Na co dzień występuje w tureckim Eczacıbaşı Dynavit, choć według profilu Volleybox jej kolejnym klubem ma być brazylijski Osasco Voleibol Clube. W sezonie 2024/25 Osasco wygrało brazylijską Superligę, przerywając 13-letnie czekanie na mistrzostwo kraju. Był to szósty tytuł ligowy w historii klubu.

Trzy koszykarki w białych strojach z czerwonymi akcentami i biało-czerwonymi ręcznikami siedzą na ławce podczas meczu, prowadząc rozmowę i odpoczywając po grze
Magdalena Stysiak (w środku). Po lewej Magdalena Jurczyk, a po prawej Paulina DamaskeMarcin Golba/Nur PhotoAFP

W załączonym powyżej wideo najlepsze akcje z meczu z Japonią dobrze pokazują, jak duży ciężar gry spoczywał na liderce polskiej kadry. Stysiak dawała drużynie punkty, energię i nadzieję, ale nawet tak mocny występ nie wystarczył, by zatrzymać japoński powrót od stanu 0:2.

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Radosław Tymon


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