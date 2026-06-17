W środę 17 czerwca siatkarki wróciły do walki o triumf w Lidze Narodów. Pierwszym spotkaniem tego dnia było starcie Stanów Zjednoczonych z reprezentacją Dominikany. Mecz należał do tych jednostronnych, a dominacja Amerykanek powiększała się z każdym rozegranym setem.

W pierwszej części meczu zawodniczki z Dominikany pokazały nieustępliwość, która na ich nie szczęście nie wystarczyła do odniesienia sukcesu - przegrały one wynikiem 20:25.

Drugi set w statystykach różnił się zaledwie jednym punktem. 19:25 to rezultat, który może zmylić każdego, kto meczu nie oglądał. Siatkarki ze Stanów Zjednoczonych miały bowiem sześć piłek setowych, których nie wykorzystały. Udało się to zmienić dopiero za siódmym razem.

Ostatnia część spotkania była dominacją USA w najlepszym wydaniu. Ich rywalki tak bardzo się pogubiły, że w pewnym momencie na tablicy wyników kibice ujrzeć mogli rezultat 9:23, z którego zawodniczki Dominikany "wyciągnęły" jeszcze trzy punkty, kończąc seta 12:25.

Tego samego dnia swój mecz rozegra reprezentacja Polski. Jej pierwszym rywalem będzie Bułgaria, a w kolejnych dniach "Biało-Czerwone" podejmą Ukrainę, Holandię oraz Kanadę. Transmisje tych spotkań na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.



