Liga Narodów siatkarek. USA - Chiny. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Koniec marzeń Amerykanek. Sensacyjna porażka w turnieju finałowym Ligi Narodów [WIDEO]

Sensacja w turnieju finałowym Ligi Narodów stała się faktem. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych po emocjonującym pięciosetowym meczu przegrała z Chinkami 2:3 i pożegnała się z rywalizacją o trofeum. Zobacz skrót spotkania i najważniejsze akcje tego ćwierćfinału.

Czwartkowe ćwierćfinały Ligi Narodów siatkarek przyniosły ostateczne rozstrzygnięcia. W walce o finał zmierzą się Turcja z Chinami oraz Włochy z Brazylią.

Największą niespodzianką dnia było odpadnięcie reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Amerykanki po zaciętym, pięciosetowym spotkaniu uległy gospodyniom turnieju - Chinkom.

Skrót meczu Chiny - USA, w tym najważniejsze akcje i kluczowe momenty, które przesądziły o awansie Chinek do półfinału, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

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Liga Narodów siatkarek

Siatkarski nokaut, a potem taki zwrot. Sensacja w Lidze Narodów

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Zawodniczka siatkarskiej reprezentacji w niebieskim stroju z numerem 2 unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu, obok znajduje się druga siatkarka z numerem 12.
Amerykańskie siatkarki świetnie zaczęły mecz z Chinkamivolleyballworld.commateriały prasowe
Siatkarka w biało-czerwonym stroju odbija piłkę sposobem dolnym, obok niej zawodniczka w czerwonym stroju z numerem 18 obserwuje przebieg akcji na boisku.
Siatkarki reprezentacji Chin podniosły się po przegranym pierwszym secievolleyballworld.commateriały prasowe
Zawodniczki amerykańskiej drużyny siatkówki w niebieskich strojach zbierają się w kole na boisku, przygotowane do kolejnej akcji podczas meczu.
Siatkarki reprezentacji USAvolleyballworld.commateriały prasowe


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