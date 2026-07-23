Czwartkowe ćwierćfinały Ligi Narodów siatkarek przyniosły ostateczne rozstrzygnięcia. W walce o finał zmierzą się Turcja z Chinami oraz Włochy z Brazylią.

Największą niespodzianką dnia było odpadnięcie reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Amerykanki po zaciętym, pięciosetowym spotkaniu uległy gospodyniom turnieju - Chinkom.

Skrót meczu Chiny - USA, w tym najważniejsze akcje i kluczowe momenty, które przesądziły o awansie Chinek do półfinału, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Amerykańskie siatkarki świetnie zaczęły mecz z Chinkami volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Chin podniosły się po przegranym pierwszym secie volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji USA volleyballworld.com materiały prasowe



