Koniec marzeń Amerykanek. Sensacyjna porażka w turnieju finałowym Ligi Narodów [WIDEO]
Sensacja w turnieju finałowym Ligi Narodów stała się faktem. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych po emocjonującym pięciosetowym meczu przegrała z Chinkami 2:3 i pożegnała się z rywalizacją o trofeum. Zobacz skrót spotkania i najważniejsze akcje tego ćwierćfinału.
Czwartkowe ćwierćfinały Ligi Narodów siatkarek przyniosły ostateczne rozstrzygnięcia. W walce o finał zmierzą się Turcja z Chinami oraz Włochy z Brazylią.
Największą niespodzianką dnia było odpadnięcie reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Amerykanki po zaciętym, pięciosetowym spotkaniu uległy gospodyniom turnieju - Chinkom.
Skrót meczu Chiny - USA, w tym najważniejsze akcje i kluczowe momenty, które przesądziły o awansie Chinek do półfinału, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.