Kolejne emocje w Lidze Narodów. Brazylijki dopisały zwycięstwo [WIDEO]

Do tej pory Brazylijki bardzo dobrze radziły sobie w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. Na swoim koncie miały tylko jedną porażkę, poniesioną w spotkaniu z reprezentacją Niemiec. Teraz dopisały do swojego dorobku kolejne zwycięstwo, pokonując Japonki.

W załączonym materiale wideo można zobaczyć skrót spotkania, w tym najlepsze akcje oraz zacięte wymiany, które miały wpływ na końcowy rezultat meczu.

Siatkarki reprezentacji Brazylii VolleyballWorld materiały prasowe

siatkówka Grzegorz Wajda East News

MŚ siatkarek. Mecz Japonia - Brazylia przyniósł mnóstwo emocji VolleyballWorld materiały prasowe



