Skrót meczu. Japonia - Brazylia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Kolejne emocje w Lidze Narodów. Brazylijki dopisały zwycięstwo [WIDEO]

Po krótkiej przerwie siatkarki wznowiły rywalizację w Lidze Narodów. W jednym ze spotkań reprezentacja Brazylii zmierzyła się z drużyną Japonii. Od początku meczu inicjatywę przejęły zawodniczki z Ameryki Południowej, które kontrolowały przebieg spotkania i ostatecznie zwyciężyły 3:1. Skrót meczu oraz najlepsze akcje z tego pojedynku można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Do tej pory Brazylijki bardzo dobrze radziły sobie w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. Na swoim koncie miały tylko jedną porażkę, poniesioną w spotkaniu z reprezentacją Niemiec. Teraz dopisały do swojego dorobku kolejne zwycięstwo, pokonując Japonki.

W załączonym materiale wideo można zobaczyć skrót spotkania, w tym najlepsze akcje oraz zacięte wymiany, które miały wpływ na końcowy rezultat meczu.

Zobacz również:

Liga Narodów siatkarek. Ukraina - Włochy. Skrót meczu. WIDEO
Liga Narodów siatkarek

Siatkarski nokaut mistrzyń świata. Rywalki rozbite 25:10 [WIDEO]

Zawodniczki drużyny siatkarskiej w żółto-niebieskich strojach obejmujące się na boisku podczas rozgrywki, celebrujące udany moment jako zespół.
Siatkarki reprezentacji BrazyliiVolleyballWorld materiały prasowe
Cztery piłki do siatkówki marki Mikasa ułożone w rzędzie na sportowej ławce, dominują kolory żółty i niebieski z wyraźnym logo producenta.
siatkówkaGrzegorz WajdaEast News
Drużyny siatkarskie podczas meczu, jedna z zawodniczek w białym stroju unosi się w powietrzu próbując zdobyć punkt, podczas gdy drużyna w żółtych strojach próbuje ją zablokować przy siatce, a reszta zawodniczek koncentruje się na grze.
MŚ siatkarek. Mecz Japonia - Brazylia przyniósł mnóstwo emocjiVolleyballWorld materiały prasowe


Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja