Kolejne emocje w Lidze Narodów. Brazylijki dopisały zwycięstwo [WIDEO]
Po krótkiej przerwie siatkarki wznowiły rywalizację w Lidze Narodów. W jednym ze spotkań reprezentacja Brazylii zmierzyła się z drużyną Japonii. Od początku meczu inicjatywę przejęły zawodniczki z Ameryki Południowej, które kontrolowały przebieg spotkania i ostatecznie zwyciężyły 3:1. Skrót meczu oraz najlepsze akcje z tego pojedynku można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
Do tej pory Brazylijki bardzo dobrze radziły sobie w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. Na swoim koncie miały tylko jedną porażkę, poniesioną w spotkaniu z reprezentacją Niemiec. Teraz dopisały do swojego dorobku kolejne zwycięstwo, pokonując Japonki.
W załączonym materiale wideo można zobaczyć skrót spotkania, w tym najlepsze akcje oraz zacięte wymiany, które miały wpływ na końcowy rezultat meczu.