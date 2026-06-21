Kanada -Polska. Reprezentacja kończy turniej w Bangkoku po emocjonującym tie-breaku [WIDEO]

Biało-Czerwone przystępowały do meczu po trzech zwycięstwach odniesionych w Tajlandii. Wcześniej pokonały Bułgarię, Ukrainę oraz Holandię, dzięki czemu utrzymywały się w ścisłej czołówce tabeli. Starcie z Kanadyjkami okazało się jednak najtrudniejszym wyzwaniem podczas całego turnieju.

Początek meczu był bardzo wyrównany. Kanadyjki lepiej rozegrały końcówkę pierwszej partii i wygrały 25:23. Polki szybko odpowiedziały, triumfując w drugim secie 25:21. Trzecia odsłona należała jednak zdecydowanie do rywalek, które zwyciężyły 25:16 i ponownie objęły prowadzenie.

Siatkarki reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Gdy wydawało się, że Kanada jest o krok od zwycięstwa, reprezentacja Polski pokazała charakter. Czwarty set był popisem Biało-Czerwonych, które rozbiły przeciwniczki 25:11 i doprowadziły do tie-breaka. Decydująca partia dostarczyła ogromnych emocji, a o końcowym wyniku przesądziły ostatnie akcje. Ostatecznie więcej zimnej krwi zachowały Kanadyjki, wygrywając 15:13.

W polskiej ekipie najskuteczniejsze były Paulina Damaske i Monika Lampkowska, które zdobyły po 18 punktów. Dwucyfrowe zdobycze zanotowały także Maja Koput (12) oraz Magdalena Stysiak (11). Po stronie Kanady błyszczała przede wszystkim Kiera Van Ryk, autorka aż 26 punktów.

Statystyki pokazały niewielką przewagę Kanadyjek w kluczowych elementach gry. Rywalki były skuteczniejsze w ataku, lepiej prezentowały się w bloku i na zagrywce. Polki mogły natomiast pochwalić się mniejszą liczbą popełnionych błędów własnych.

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Mimo porażki reprezentacja Polski kończy drugi tydzień Ligi Narodów z bardzo dobrym bilansem. Po ośmiu rozegranych spotkaniach Biało-Czerwone mają na koncie sześć zwycięstw i 17 punktów, co stawia je w korzystnej sytuacji przed ostatnim turniejem fazy interkontynentalnej.

Polska - Kanada 2:3 (23:25, 25:21, 16:25, 25:11, 13:15)

Najwięcej punktów:

Polska: Paulina Damaske 18, Monika Lampkowska 18, Maja Koput 12, Magdalena Stysiak 11

Kanada: Kiera Van Ryk 26, Emily Maglio 13, Andrea Mitrovic 12