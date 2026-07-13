Japonki grały skuteczniej w kluczowych momentach. Najlepsze ataki meczu z Polską [WIDEO]

W materiale wideo zebrano najlepsze akcje ofensywne tego spotkania. Japonki imponowały tempem rozegrania i skutecznością na skrzydłach. W całym meczu zdobyły atakiem 68 punktów, przy 56 po stronie Polek. To właśnie ta różnica okazała się bardzo ważna, zwłaszcza od trzeciego seta, gdy gospodynie zaczęły coraz częściej kończyć długie wymiany.

Po polskiej stronie najwięcej punktów zdobyła Magdalena Stysiak, która była główną siłą ofensywną Biało-Czerwonych. To jednak Japonki lepiej wytrzymały końcówkę spotkania. W tie-breaku wygrały 15:13, przypieczętowały zwycięstwo i awans do turnieju finałowego Ligi Narodów.



