Największe wrażenie po naszej stronie siatki zrobiła Magdalena Stysiak, która zdobyła aż pięć punktów blokiem, będąc najskuteczniejszą zawodniczką naszej reprezentacji w tym elemencie gry. Ważne punkty dołożyły również środkowe, a każdy skuteczny blok pozwalał Polkom przejmować inicjatywę w długich i wyrównanych wymianach. W meczu pełnym mocnych ataków to właśnie polski blok niejednokrotnie stawiał ostatnią przeszkodę na drodze Amerykanek.



