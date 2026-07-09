Gra ponad siatką. Bloki miały duże znaczenie w meczu USA - Polska [WIDEO]
Starcie USA i Polski w Lidze Narodów było popisem nie tylko skutecznych ataków, ale także świetnej gry w bloku. "Biało-Czerwone" wielokrotnie zatrzymywały amerykańskie skrzydłowe, a punkty zdobywane tym elementem miały ogromne znaczenie w pięciosetowej rywalizacji zakończonej zwycięstwem Polski 3:2. Powyższy materiał wideo przedstawia najlepsze bloki w tym meczu.
Największe wrażenie po naszej stronie siatki zrobiła Magdalena Stysiak, która zdobyła aż pięć punktów blokiem, będąc najskuteczniejszą zawodniczką naszej reprezentacji w tym elemencie gry. Ważne punkty dołożyły również środkowe, a każdy skuteczny blok pozwalał Polkom przejmować inicjatywę w długich i wyrównanych wymianach. W meczu pełnym mocnych ataków to właśnie polski blok niejednokrotnie stawiał ostatnią przeszkodę na drodze Amerykanek.