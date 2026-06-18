W drugim turnieju interkontynentalnym Ligi Narodów reprezentacja USA zmierzyła się z drużyną Czech. Faworytkami spotkania były Amerykanki, które potwierdziły swoją dobrą dyspozycję.

Choć Czeszki próbowały nawiązać wyrównaną walkę, zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych potrafiły w kluczowych momentach budować przewagę i odskakiwać rywalkom na kilka punktów. Amerykanki kontrolowały przebieg spotkania i wygrały wszystkie trzy sety (25:17, 25:12, 25:16).