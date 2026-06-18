Dominacja w Lidze Narodów. Amerykanki nie dały rywalkom żadnych szans [WIDEO]
W meczu drugiego turnieju Ligi Narodów siatkarki USA zmierzyły się z reprezentacją Czech i w pełni wykorzystały swoją przewagę. Choć Czeszki próbowały nawiązać walkę, Amerykanki skutecznie punktowały w kluczowych momentach, regularnie powiększając swoją przewagę. Ostatecznie zakończyły spotkanie pewnym zwycięstwem 3:0. Zobacz najlepsze akcje meczu.
W drugim turnieju interkontynentalnym Ligi Narodów reprezentacja USA zmierzyła się z drużyną Czech. Faworytkami spotkania były Amerykanki, które potwierdziły swoją dobrą dyspozycję.
Choć Czeszki próbowały nawiązać wyrównaną walkę, zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych potrafiły w kluczowych momentach budować przewagę i odskakiwać rywalkom na kilka punktów. Amerykanki kontrolowały przebieg spotkania i wygrały wszystkie trzy sety (25:17, 25:12, 25:16).