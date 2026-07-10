Chinki nie dały szans Ukrainkom. Pewne zwycięstwo w Lidze Narodów [WIDEO]

Pierwszy set szybko ułożył się po myśli Chinek. Ukrainki próbowały odpowiadać w ataku, ale zespół z Azji lepiej radził sobie w dłuższych wymianach i skuteczniej wykorzystywał słabsze przyjęcie rywalek. Przewaga rosła stopniowo, a końcówka należała już do reprezentacji Chin, która wygrała partię 25:18.

Najwięcej emocji było w drugim secie. Ukraina dłużej utrzymywała kontakt punktowy i zmusiła faworytki do większego wysiłku. W decydujących fragmentach znów jednak zabrakło jej skuteczności. Chinki lepiej rozegrały końcówkę, wygrały 25:22 i objęły prowadzenie 2:0.

Trzecia odsłona była ostatnią szansą Ukrainek na przedłużenie spotkania. Drużyna z Europy próbowała jeszcze wrócić do gry, ale Chiny zachowały spokój. Przy prowadzeniu w setach mogły kontrolować tempo meczu, dobrze funkcjonowały w ataku i nie pozwoliły rywalkom na większą serię punktową. Set zakończył się wynikiem 25:20, a całe spotkanie zwycięstwem Chinek 3:0.

Chiny wygrały bez straty seta: 25:18, 25:22, 25:20.

Ten wynik ma dla Chinek duże znaczenie w kontekście walki o jak najlepszą pozycję przed końcówką fazy zasadniczej. Zwycięstwo za trzy punkty, odniesione przed własną publicznością, pozwala im utrzymać się blisko czołówki. Ukraina z kolei mimo ambitnej postawy w dwóch ostatnich setach nie zdołała znaleźć sposobu na bardziej regularne rywalki.

Dla Chinek był to ważny mecz po porażce z Kanadą dzień wcześniej. Ukraina natomiast nie zdołała powtórzyć wyniku z czerwca, gdy pokonała Chiny 3:1 w pierwszej części rozgrywek. Tym razem reprezentacja Chin zrewanżowała się bez straty seta.

Składy:

Chiny

Rozgrywające: Zhang Zixuan, Xie Shengyu

Atakujące: Tang Xin, Gong Xiangyu, Yang Shuming

Przyjmujące: Zhuang Yushan, Li Chenxuan, Dong Yuhang, Ni Feifan

Środkowe: Wang Yuanyuan, Chen Houyu, Wang Aiqing, Guo Zining

Libero: Wang Mengjie

Rezerwowe: Zhou Yetong, Diao Linyu

Trener: Zhao Yong

Ukraina

Rozgrywające: Kateryna Parfonova, Alina Sharhorodska

Atakujące: Anastasiia Danchak, Anastasiia Artyshuk

Przyjmujące: Viktoriia Milenko, Karyna Nudha, Daria Fedyk, Anna Dymar

Środkowe: Svitlana Meliushkyna, Yuliia Dorsman, Mariia Zharkova, Anastasiia Kotar

Libero: Polina Lutsenko, Oleksandra Boiko

Trener: Jakub Głuszak