Burza po meczu Polek! Kontrowersyjna akcja przesadziła wynik meczu [WIDEO]

Decydujące wydarzenia rozegrały się w końcówce czwartego seta. Przy stanie 24:23 dla Polski piłkę próbowała przebić na drugą stronę rozgrywająca Oranje Sarah van Aalen. Chwilę później arbiter Ksenija Jurkovic odgwizdała błąd Holenderki, co oznaczało koniec spotkania i triumf Polek.

Decyzja wywołała natychmiastowe protesty po stronie rywalek. Holenderskie zawodniczki były przekonane, że zagranie zostało wykonane prawidłowo. Powtórki telewizyjne oraz komentarze ekspertów szybko rozwiały jednak wszelkie wątpliwości.

Jak wyjaśniono w studiu Polsatu Sport, sytuacja była związana z obowiązującą od początku tegorocznej edycji Ligi Narodów interpretacją przepisów. Rozgrywająca próbowała przebić piłkę oburącz w sposób, który nie jest już dozwolony przez aktualne regulacje.

Siatkarki reprezentacji Polski w meczu z Holandią w Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe

- Takie przepisy obowiązują od początku Ligi Narodów. Oburącz można przebijać piłkę wyłącznie prostopadle do barków. Podobne sytuacje były już gwizdane zarówno w rozgrywkach kobiet, jak i podczas pierwszego turnieju VNL mężczyzn - tłumaczył były reprezentant Polski i trener Jakub Bednaruk.

Ekspert zwrócił uwagę, że gdyby Van Aalen zdecydowała się na zagranie jedną ręką, akcja zostałaby uznana za prawidłową. To właśnie ten szczegół okazał się kluczowy i przesądził o losach meczu.

Polskie siatkarki tym razem zyskały na nowych przepisach w Lidze Narodów VolleyballWorld / screen Polsat Sport materiały prasowe

Choć końcówka wywołała sporo emocji, wszystko wskazuje na to, że arbiter podjęła właściwą decyzję zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Tym samym Polki mogły cieszyć się ze zwycięstwa, a Holenderkom pozostał niedosyt i świadomość, że o wyniku przesądził przepis, który dla wielu kibiców wciąż pozostaje mało znany.

Biało-Czerwone potwierdziły jednak dobrą formę i po raz kolejny pokazały charakter w ważnych momentach spotkania. Wygrana z Holandią przybliżyła je do realizacji kolejnych celów w tegorocznej edycji Ligi Narodów.



