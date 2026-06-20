Burza po meczu Polek! Kontrowersyjna akcja przesadziła wynik meczu [WIDEO]
Polskie siatkarki nie zwalniają tempa w Lidze Narodów. W Bangkoku podopieczne Stefano Lavariniego pokonały reprezentację Holandii 3:1, dopisując do swojego dorobku kolejne cenne zwycięstwo. Spotkanie zakończyło się jednak w atmosferze gorących dyskusji. Wszystko za sprawą ostatniej akcji meczu, po której Holenderki nie mogły pogodzić się z decyzją sędziny.
Decydujące wydarzenia rozegrały się w końcówce czwartego seta. Przy stanie 24:23 dla Polski piłkę próbowała przebić na drugą stronę rozgrywająca Oranje Sarah van Aalen. Chwilę później arbiter Ksenija Jurkovic odgwizdała błąd Holenderki, co oznaczało koniec spotkania i triumf Polek.
Decyzja wywołała natychmiastowe protesty po stronie rywalek. Holenderskie zawodniczki były przekonane, że zagranie zostało wykonane prawidłowo. Powtórki telewizyjne oraz komentarze ekspertów szybko rozwiały jednak wszelkie wątpliwości.
Jak wyjaśniono w studiu Polsatu Sport, sytuacja była związana z obowiązującą od początku tegorocznej edycji Ligi Narodów interpretacją przepisów. Rozgrywająca próbowała przebić piłkę oburącz w sposób, który nie jest już dozwolony przez aktualne regulacje.
- Takie przepisy obowiązują od początku Ligi Narodów. Oburącz można przebijać piłkę wyłącznie prostopadle do barków. Podobne sytuacje były już gwizdane zarówno w rozgrywkach kobiet, jak i podczas pierwszego turnieju VNL mężczyzn - tłumaczył były reprezentant Polski i trener Jakub Bednaruk.
Ekspert zwrócił uwagę, że gdyby Van Aalen zdecydowała się na zagranie jedną ręką, akcja zostałaby uznana za prawidłową. To właśnie ten szczegół okazał się kluczowy i przesądził o losach meczu.
Choć końcówka wywołała sporo emocji, wszystko wskazuje na to, że arbiter podjęła właściwą decyzję zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Tym samym Polki mogły cieszyć się ze zwycięstwa, a Holenderkom pozostał niedosyt i świadomość, że o wyniku przesądził przepis, który dla wielu kibiców wciąż pozostaje mało znany.
Biało-Czerwone potwierdziły jednak dobrą formę i po raz kolejny pokazały charakter w ważnych momentach spotkania. Wygrana z Holandią przybliżyła je do realizacji kolejnych celów w tegorocznej edycji Ligi Narodów.