Liga Narodów siatkarek. Najlepsze asy w meczu USA - Polska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Asy serwisowe, które robiły różnicę. Zagrywka podkręciła emocje w Osace [WIDEO]

W meczu USA - Polska nie brakowało widowiskowych zagrań z pola serwisowego. Mocne i precyzyjne zagrywki regularnie utrudniały przyjęcie przeciwniczkom, a pojedyncze asy nadchodziły w kluczowych momentach spotkania. Powyższy materiał przedstawia najlepsze zagrywki w tym spotkaniu.

Po stronie Polski jedną z zawodniczek, która zapisała na swoim koncie punkt bezpośrednio z zagrywki, była Magdalena Stysiak. Każdy taki moment miał dodatkową wartość, bo w niezwykle wyrównanym meczu nawet pojedyncze "oczka" mogły przechylić szalę zwycięstwa. Zagrywka nie była może najbardziej spektakularnym elementem tego spotkania, ale skutecznie wywierała presję na obu zespołach i stanowiła ważne uzupełnienie ofensywnej gry Polek.

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