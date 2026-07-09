Po stronie Polski jedną z zawodniczek, która zapisała na swoim koncie punkt bezpośrednio z zagrywki, była Magdalena Stysiak. Każdy taki moment miał dodatkową wartość, bo w niezwykle wyrównanym meczu nawet pojedyncze "oczka" mogły przechylić szalę zwycięstwa. Zagrywka nie była może najbardziej spektakularnym elementem tego spotkania, ale skutecznie wywierała presję na obu zespołach i stanowiła ważne uzupełnienie ofensywnej gry Polek.



