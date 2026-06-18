29 punktów. Oto bohaterka w meczu Polek [WIDEO]

Magdalena Stysiak była zdecydowaną liderką reprezentacji Polski w wygranym 3:1 meczu z Ukrainą w siatkarskiej Lidze Narodów. Podopieczna Stefano Lavariniego zdobyła łącznie 29 "oczek", co pozwoliło jej uzyskać miano najlepiej punktującej zawodniczki całego spotkania.

Polska siatkarka imponowała przede wszystkim w ofensywie, notując 26 skutecznych ataków. Do tego dołożyła dwa punkty blokiem, a do pełnego i wszechstronnego dorobku zabrakło jej tylko asów serwisowych. Tak efektywnym występem 25-latka potwierdziła swoją kluczową rolę w drużynie Stefano Lavariniego.

Stysiak była najważniejszą opcją w ataku reprezentacji Polski przez całe spotkanie. Regularnie kończyła akcje w momentach, gdy "Biało-Czerwone" budowały przewagę, a także wtedy, gdy ich przeciwniczki próbowały wracać do gry i wywierać presję.

Zdobyte przez Stysiak 29 punktów to najlepszy wynik indywidualny w tym meczu i jeden z mocniejszych występów w obecnej edycji Ligi Narodów. Dzięki skutecznej grze 25-latki Polki odniosły kolejne zwycięstwo, pokonując Ukrainę 3:1 i dopisując w ten sposób ważne punkty w tabeli.

Kolejny mecz Polek to nadchodzące dużymi krokami starcie z reprezentacją Holandii. Spotkanie to zaplanowano na sobotę 20 czerwca. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Magdalena Stysiak w meczu Polska - Ukraina VolleyballWorld materiały prasowe



