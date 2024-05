Kiedy Stefano Lavarini ogłaszał powołania na sezon olimpijski, na liście 30 zawodniczek wybranych na Ligę Narodów znalazło się kilka siatkarek , których w reprezentacji z różnych powodów ostatnio nie było. Już w pierwszym towarzyskim spotkaniu w Bielsku-Białej selekcjoner dał kilku z nim okazję gry. Mecz co prawda rozpoczął w składzie zbliżonym do tego z poprzedniego sezonu, ale już w pierwszym secie na poprawę przyjęcia wpuścił Natalię Mędrzyk . A w kolejnych partiach zmian było jeszcze więcej.

To właśnie 32-letnia siatkarka miała najdłuższą przerwę od reprezentacji. Po raz ostatni występowała w niej jeszcze za kadencji poprzedniego selekcjonera Jacka Nawrockiego. Do reprezentacji Polski wraca po czterech latach. W tym czasie miała przerwę macierzyńską, przytrafiły się jej też problemy z kontuzjami. Na ligowe boiska wróciła pod koniec 2022 r. i postawą w tym sezonie - zdobyła mistrzostwo Polski z Grupą Azoty Chemikiem Police - przekonała do siebie Włocha. W meczu z Holandią, w którym Polki wygrały komplet pięciu setów , na jakie umówili się trenerzy, zdobyła 12 punktów.