Znakomita sytuacja Polski w Lidze Narodów. Potęgi za plecami siatkarek

Reprezentacja Polski nie ma sobie równych w tegorocznej Lidze Narodów. "Biało-Czerwone" zakończyły pierwszy turniej rozgrywek z bilansem czterech zwycięstw bez straty seta. To wymarzony wynik i najlepszy w historii start reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Żadna drużyna w tym sezonie nie rozpoczęła rozgrywek równie dobrze. Do tego "Biało-Czerwone" zyskały potężny zastrzyk punktu do rankingu FIVB, co może być bardzo ważne przed igrzyskami olimpijskimi.