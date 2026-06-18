Polskie siatkarki do meczu z Ukrainą przystąpiły w roli faworytek. W rankingu FIVB "Biało-Czerwone" zajmowały przed spotkaniem czwartą pozycję, Ukrainki dopiero szesnastą. Oznaczało to, że pod tym kątem Polska ma w czwartek o wiele więcej do stracenia niż do zyskania.

Mimo wszystko zysk za wygraną 3:0 mógł mieć ważne przełożenie na ranking FIVB. Drużyna Stefano Lavariniego mogła zdobyć 2,54 punktu, co pozwoliłoby jej na - przynajmniej chwilowy - awans na podium zestawienia. Taki dorobek pozwalał bowiem wyprzedzić trzecią w klasyfikacji reprezentację Turcji, która swój czwartkowy mecz rozegra później niż Polska.

Polki wygrały, ale awansu nie będzie. Stracona szansa, zaważył jeden set

Tę szansę zaprzepaścił jednak przegrany przez "Biało-Czerwone" trzeci set z Ukrainą. W dwóch pierwszych partiach wszystko szło po ich myśli, ale w trzeciej rywalki mocniej nacisnęły i zwyciężyły 25:22. Wygrana czwarta partia była kluczowa dla zwycięstwa 3:1, ale taki wynik oznacza minimalny zysk w rankingu - zaledwie 0,04 punktu. I Polska pozostaje na czwartej pozycji.

Czołówka rankingu FIVB po wygranej Polski z Ukrainą Screen z VolleyballWorld.com materiał zewnętrzny

A jeszcze niedawno reprezentacja prowadzona przez Lavariniego zajmowała miejsce na podium zestawienia. To o tyle istotne, że ranking będzie mieć duże znaczenie dla kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. Wywalczą je mistrzowie kontynentów i trzy najlepsze drużyny z mistrzostw świata, ale ostatnie przepustki na turniej da właśnie ranking FIVB.

A w nim liczy się każdy mecz o punkty. Im wyżej klasyfikowany rywal, tym więcej do zyskania. W spotkaniach z niżej notowanymi zespołami, jakie do tej pory rozgrywają w tegorocznej Lidze Narodów Polki, grożą duże straty - nawet porażka 2:3 z Ukrainą pozbawiłaby je aż 12,46 punktu.

Z tego powodu nie jest wcale wykluczone, że jeszcze w czwartek Polska jednak na podium klasyfikacji wróci. Tyle że do tego potrzebne byłoby sensacyjne rozstrzygnięcie w Ankarze, gdzie Turcja zagra z Francją. Mistrzynie Europy spadną z trzeciej pozycji w przypadku jakiejkolwiek porażki z 14. w rankingu Francuzkami - stracą bowiem wówczas co najmniej 11,73 pkt.

Polki wysoko w tabeli Ligi Narodów. To również szansa na zysk w rankingu

Drużyna Stefano Lavariniego na razie pozostaje poza podium rankingu, ale dba o to, by mieć szansę na zdobycze punktowe również w turnieju finałowym Ligi Narodów. Zagra w nim osiem najlepszych zespołów fazy zasadniczej, miejsce w tym gronie mają zapewnione gospodynie, czyli Chinki. Po wygranej z Ukrainą Polska w tabeli awansowała na czwarte miejsce, prowadzi Brazylia.

"Drugi set wygrany bardzo gładko, wchodząc na trzeciego seta zespół Ukrainy nie miał nic do stracenia. Widać było, że bardzo mocno szarpały w obronie, co przekładało się na odważny atak. Z tym sobie nie mogłyśmy poradzić. Najważniejsze są dla nas trzy punkty" - komentuje spotkanie Alicja Grabka, rozgrywająca polskiej kadry.

W piątek Polki czeka dzień przerwy. Do rywalizacji wrócą w sobotę meczem z ósmą w rankingu FIVB Holandią. Początek spotkania o godz. 12, transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Alicja Grabka i Julita Piasecka vnl materiały prasowe

Polskie siatkarki, od lewej Czyrniańska, Wenerska, Szczygłowska, Stysiak i Łukasik ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP





Analiza Jakuba Bednaruka po meczu Polska - Ukraina Polsat Sport