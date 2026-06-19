Reprezentacja Polski siatkarek udanie zainaugurowała zmagania w tegorocznej Lidze Narodów, "Biało-Czerwone" w chińskim Nankinie wygrały trzy pierwsze mecze. Ich zwycięski marsz zatrzymały dopiero Chinki, pokonując naszą drużynę w stosunku 3:1. Podopieczne Stefano Lavariniego porażkę powetowały sobie w Tajlandii, tu na rozpoczęcie drugiego turnieju Polki rozbiły Bułgarki. A następnego dnia ponownie odnotowały zwycięstwo za trzy punkty, tym razem triumfując nad Ukrainkami.

Dla naszych siatkarek walka o kolejne zwycięstwa jest ważna nie tylko w kontekście rywalizacji o miejsce w turnieju finałowym Ligi Narodów. Każdy triumf to kolejne punkty do rankingu FIVB, a ten będzie jedną z podstaw do uzyskiwania kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Los Angeles dla drużyn, które nie wywalczą mistrzostwa kontynentu (w przypadku Polek mistrzostwa Europy) lub jednego z trzech czołowych miejsc na mistrzostwach świata o które, jak wiemy, w przypadku "Biało-Czerwonych" może być ciężko.

Polki muszą więc regularnie punktować i wystrzegać się wpadek, szczególnie w starciach z dużo niżej notowanymi rywalkami. "Biało-Czerwone" za pięć dotychczasowych zwycięstw w tegorocznej Lidze Narodów otrzymały łącznie 4.62 pkt, z kolei za porażkę z Chinkami odjęto im... aż 9.51 pkt.

Liga Narodów siatkarek. Rywalki Polek powiększają przewagę w rankingu FIVB

Podopieczne Lavariniego w 2026 roku już plasowały się na trzecim miejscu w rankingu FIVB, ale ostatnio straciły pozycję na podium. Nadzieję mogły pokładać jednak we wpadkach rywalek, szczególnie Turczynek, bo Włoszki i Brazylijki są na ten moment poza zasięgiem polskich siatkarek.

Turczynki drugi turniej Ligi Narodów rozgrywają przed własną publicznością, w Ankarze. Tam najpierw rozprawiły się z Belgijkami, odnotowując za ten triumf 3.18 pkt. W czwartkowy wieczór przyszło im się z kolei zmierzyć z Francuzkami. I tutaj gospodynie imprezy potwierdziły dobrą dyspozycję, triumfowały bardzo pewnie w trzech setach (25:17, 25:23, 25:20) prowadzone przez Melissę Vargas, która zdobyła 22 punkty.

Aktualne mistrzynie Europy i wicemistrzynie świata otrzymały za ogranie Francuzek 3.27 do rankingu FIVB, mają teraz 3,54 pkt przewagi nad czwartymi Polkami. Te kolejne spotkanie w Lidze Narodów rozegrają w sobotę 20 czerwca z Holenderkami, następnego dnia zmierzą się z Kanadyjkami. Oba te zespoły plasują się pod koniec czołowej dziesiątki rankingu FIVB (stan przed meczami zaplanowanymi na 19 czerwca), ewentualne porażki z nimi oznaczałyby odjęcie znacznej liczby punktów "Biało-Czerwonym".

Ranking FIVB przed meczami zaplanowanymi na 19 czerwca volleyballworld.com materiał zewnętrzny





Liga Narodów. Serbia - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport