Zimny prysznic dla polskich siatkarek. Straty mogą być poważne

Po ośmiu imponujących wygranych w końcu przyszła porażka. Polskie siatkarki mecz z Brazylią przegrały nieprzypadkowo - rywalki były lepsze w kilku elementach, a "Biało-Czerwonym" nie wszystko wychodziło tak dobrze jak do tej pory. I to mimo gry w mocnym składzie, z wracającą środkową Agnieszką Korneluk , a także przyjmującymi Martyną Czyrniańską i Olivią Różański . Brazylijki wyprzedziły Polskę w tabeli Ligi Narodów.

Wygrywanie jest fajne i seria zwycięstw sprawiała, że czułyśmy się pewnie. Ale dalej tak się czujemy. Wydaje mi się, że przegrana z Brazylią nadeszła w najlepszym momencie. To taki trochę zimny prysznic. Natomiast też świetna lekcja, nad czym musimy popracować. Na pewno mamy teraz jeszcze więcej chęci do lepszej gry i w następnym meczu będziemy grać tylko o zwycięstwo

Niewygodny rywal na drodze polskich siatkarek. Potrafią powalczyć z najlepszymi

O dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie polskie siatkarki powalczą z Dominikaną. To jedna z rewelacji, tyle że poprzedniego sezonu. Drużyna z Karaibów niespodziewanie zwyciężyła w jesiennym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich rozgrywanym w Ningbo. W pokonanym polu pozostawiła między innymi Chinki, Holenderki i Kanadyjki, które o kwalifikację olimpijską walczą w tym sezonie.

I zarazem takim, na którego niekoniecznie chciałoby się wpaść w grupie w Paryżu. Porażki z Ligi Narodów zepchnęły Dominikanę na 11. miejsce w rankingu FIVB, co najprawdopodobniej skaże je na czwarty koszyk w losowaniu. Polki najpewniej będą w innym, mogą więc wpaść na nie już w pierwszej fazie gry we Francji . Dzisiejsze spotkanie warto więc z kolei potraktować jako ważny test. Losowanie olimpijskich grup już 19 czerwca w Bangkoku.

Polki będą bronić miejsca w rankingu. Można sporo stracić

Po porażce z Brazylią i zwycięstwie "Canarinhos" z Niemcami od Polski oddaliła się wizja losowania z pierwszego koszyka. Brazylię dogonić będzie trudno, ale blisko "Biało-Czerwonych" są inne zespoły. Słabsza seria może jeszcze teoretycznie zepchnąć polskie siatkarki nawet do trzeciego koszyka , tym bardziej, że o wysokie miejsce walczą Chinki, z którymi Polska będzie kończyć fazę interkontynentalną. By się przed tym ustrzec, warto wygrać z Dominikaną - porażka 0:3 może kosztować aż 15,04 punktu do rankingu. To mogłoby zepchnąć drużynę Stefano Lavariniego z trzeciej na piątą pozycję w zestawieniu FIVB.

"Osobiście na to nie patrzę. Ok, może ma to jakieś znaczenie. Ale to, że mamy z tyłu głowy, że musimy coś wygrać albo przegrać, by być w jakiś sposób rozstawione - to tylko zabiera trochę skupienia. Ja o tym nie myślę" - komentuje sprawę miejsca w rankingu Wołosz.