Rosyjska liga wciąż kusi jednak zagraniczne gwiazdy wielkimi pieniędzmi. Jak przyznał w rozmowie z Interią Wilfredo Leon, to kluby zza wschodniej granicy oferują dziś największe pieniądze siatkarskim gwiazdom. "Gdyby patrzeć tylko na pieniądze, to powiedzmy otwarcie - dziś wszyscy szliby do Rosji" - stwierdził reprezentant Polski.

Reklama