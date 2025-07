"Wejście smoka" polskiej siatkarki, zachwyciła w Lidze Narodów. Lavarini ma problem

Polskie siatkarki do japońskiej Chiby przyleciały jako wiceliderki Ligi Narodów - w poprzednich ośmiu spotkaniach zanotowały siedem zwycięstw. "Biało-Czerwone" trzeci turniej rozpoczęły od środowego starcia z Koreą Południową, w którym były zdecydowanymi faworytkami. Rywalki to bowiem jedna z najsłabszych drużyn tegorocznej edycji rozgrywek.

Koreanki sprawiły jednak niemałą niespodziankę, bo świetnie rozpoczęły spotkanie, wykorzystując kolejne błędy Polek. Na słabą grę swoich podopiecznych szybko reagował Lavarini , który wprowadzał roszady w składzie. Magdalenę Stysiak, która czwarte spotkanie z rzędu rozpoczęła w wyjściowej szóstce, zastąpiła Malwina Smarzek. To okazało się strzałem w dziesiątkę.

Stysiak wprawdzie później otrzymała jeszcze swoją szansę, ale w tej wewnętrznej rywalizacji na pozycji atakującej w polskiej kadrze zdecydowanie lepiej spisała się Smarzek, która dołożyła pokaźną cegiełkę do zwycięstwa Polek. Zdobyła w sumie 20 punktów, notując 56 proc. skuteczności (skończyła 18 na 32 ataki), do tego dołożyła dwa punktowe bloki. I była drugą, obok Martyny Łukasik, najskuteczniejszą zawodniczką w ekipie "Biało-Czerwonych". Przyjmująca jednak, w przeciwieństwie do Smarzek, grała od początku spotkania.