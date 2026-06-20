Ważne zwycięstwo polskich siatkarek. Tabela mówi wszystko

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Polskie siatkarki mają za sobą teoretycznie najtrudniejszy mecz w trakcie turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. W sobotę pokonały 3:1 Holandię, ósmy zespół rankingu FIVB. Po zwycięstwie z brązowymi medalistkami mistrzostw Europy "Biało-Czerwone" umacniają się w czołówce tabeli rozgrywek. Ich cel, o którym otwarcie mówiła między innymi rozgrywająca Alicja Grabka, jest coraz bliżej.

Julia Szczurowska w czerwono-białym stroju z podniesioną ręką na boisku siatkówki, w tle kibice na trybunach.
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Trzecie spotkanie reprezentacji Polski w Bangkoku znów przyniosło zwycięstwo "Biało-Czerwonych", ale też sporo emocji, których po dwóch pierwszych setach mało kto mógł się spodziewać. Polki od początku dominowały bowiem na boisku, wygrywając dwa pierwsze sety 25:17.

Tyle że po zmianie stron w trzecim secie wszystko się zmieniło. Nagle to Holenderki zaczęły dyktować warunki gry, a Polki nie znalazły na to odpowiedzi. Efekt? Brązowe medalistki ostatnich mistrzostw Europy rozbiły "Biało-Czerwone" aż 25:14.

Najwięcej emocji przyniosła czwarta partia. W niej prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale ostatecznie to Polki mogły cieszyć się z wygranej 25:23, mimo że rywalki po ostatniej akcji mocno protestowały.

Polki umacniają się w czołówce Ligi Narodów. Najważniejszy cel coraz bliżej

Zwycięstwo Polski 3:1 umacnia je w czołówce tabeli Ligi Narodów. Po szóstym zwycięstwie w siódmym meczu drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego zajmuje czwarte miejsce w zestawieniu. Liderkami są Amerykanki, które w ostatnim meczu sprawiły niespodziankę, ogrywając mistrzynie olimpijskie z Włoch.

Tabela z wynikami drużyn kobiecych w siatkówce, przedstawiająca miejsca od 1. do 9., liczbę rozegranych meczów, zdobyte punkty, liczbę wygranych i przegranych, stosunek setów oraz serię ostatnich meczów zwizualizowaną ikonami zwycięstw i porażek.
Tabela Ligi Narodów siatkarek po wygranej Polski z HolandiąInteria SportINTERIA.PL

Polki po sobotnim komplecie punktów przeskoczyły w tabeli właśnie reprezentację Włoch. Są też coraz bliżej kompletu zwycięstw w Tajlandii. Ostatni mecz tej części Ligi Narodów "Biało-Czerwone" rozegrają w niedzielę z Kanadą.

- Chciałybyśmy skończyć turniej z czterema zwycięstwami - deklarowała ostatnio rozgrywająca Alicja Grabka.

Takie rezultaty mocno przybliżą Polki do występu w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chinach. Zagrają w nim gospodynie oraz siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej.

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Liga Narodów siatkarek. Wymagający finisz drużyny Lavariniego

Zwycięstwa w Tajlandii są tym ważniejsze, że ostatni tydzień Ligi Narodów będzie dla polskich siatkarek bardzo wymagający. Cztery ostatnie mecze w Osace w Japonii będą bowiem rywalizacją z drużynami ze ścisłej światowej czołówki. Na "Biało-Czerwone" będą tam czekać reprezentacje Turcji, USA, Brazylii i Japonii.

Początek rywalizacji o siódmą wygraną w tym roku, czyli pierwszy gwizdek niedzielnego meczu Polska - Kanada, o godz. 12. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

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Liga Narodów siatkarek. Polska - Holandia. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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