Ważne zwycięstwo polskich siatkarek. Tabela mówi wszystko
Polskie siatkarki mają za sobą teoretycznie najtrudniejszy mecz w trakcie turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. W sobotę pokonały 3:1 Holandię, ósmy zespół rankingu FIVB. Po zwycięstwie z brązowymi medalistkami mistrzostw Europy "Biało-Czerwone" umacniają się w czołówce tabeli rozgrywek. Ich cel, o którym otwarcie mówiła między innymi rozgrywająca Alicja Grabka, jest coraz bliżej.
Trzecie spotkanie reprezentacji Polski w Bangkoku znów przyniosło zwycięstwo "Biało-Czerwonych", ale też sporo emocji, których po dwóch pierwszych setach mało kto mógł się spodziewać. Polki od początku dominowały bowiem na boisku, wygrywając dwa pierwsze sety 25:17.
Tyle że po zmianie stron w trzecim secie wszystko się zmieniło. Nagle to Holenderki zaczęły dyktować warunki gry, a Polki nie znalazły na to odpowiedzi. Efekt? Brązowe medalistki ostatnich mistrzostw Europy rozbiły "Biało-Czerwone" aż 25:14.
Najwięcej emocji przyniosła czwarta partia. W niej prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale ostatecznie to Polki mogły cieszyć się z wygranej 25:23, mimo że rywalki po ostatniej akcji mocno protestowały.
Polki umacniają się w czołówce Ligi Narodów. Najważniejszy cel coraz bliżej
Zwycięstwo Polski 3:1 umacnia je w czołówce tabeli Ligi Narodów. Po szóstym zwycięstwie w siódmym meczu drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego zajmuje czwarte miejsce w zestawieniu. Liderkami są Amerykanki, które w ostatnim meczu sprawiły niespodziankę, ogrywając mistrzynie olimpijskie z Włoch.
Polki po sobotnim komplecie punktów przeskoczyły w tabeli właśnie reprezentację Włoch. Są też coraz bliżej kompletu zwycięstw w Tajlandii. Ostatni mecz tej części Ligi Narodów "Biało-Czerwone" rozegrają w niedzielę z Kanadą.
- Chciałybyśmy skończyć turniej z czterema zwycięstwami - deklarowała ostatnio rozgrywająca Alicja Grabka.
Takie rezultaty mocno przybliżą Polki do występu w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chinach. Zagrają w nim gospodynie oraz siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej.
Liga Narodów siatkarek. Wymagający finisz drużyny Lavariniego
Zwycięstwa w Tajlandii są tym ważniejsze, że ostatni tydzień Ligi Narodów będzie dla polskich siatkarek bardzo wymagający. Cztery ostatnie mecze w Osace w Japonii będą bowiem rywalizacją z drużynami ze ścisłej światowej czołówki. Na "Biało-Czerwone" będą tam czekać reprezentacje Turcji, USA, Brazylii i Japonii.
Początek rywalizacji o siódmą wygraną w tym roku, czyli pierwszy gwizdek niedzielnego meczu Polska - Kanada, o godz. 12. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.