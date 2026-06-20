Trzecie spotkanie reprezentacji Polski w Bangkoku znów przyniosło zwycięstwo "Biało-Czerwonych", ale też sporo emocji, których po dwóch pierwszych setach mało kto mógł się spodziewać. Polki od początku dominowały bowiem na boisku, wygrywając dwa pierwsze sety 25:17.

Tyle że po zmianie stron w trzecim secie wszystko się zmieniło. Nagle to Holenderki zaczęły dyktować warunki gry, a Polki nie znalazły na to odpowiedzi. Efekt? Brązowe medalistki ostatnich mistrzostw Europy rozbiły "Biało-Czerwone" aż 25:14.

Najwięcej emocji przyniosła czwarta partia. W niej prowadzenie przechodziło z rąk do rąk, ale ostatecznie to Polki mogły cieszyć się z wygranej 25:23, mimo że rywalki po ostatniej akcji mocno protestowały.

Polki umacniają się w czołówce Ligi Narodów. Najważniejszy cel coraz bliżej

Zwycięstwo Polski 3:1 umacnia je w czołówce tabeli Ligi Narodów. Po szóstym zwycięstwie w siódmym meczu drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego zajmuje czwarte miejsce w zestawieniu. Liderkami są Amerykanki, które w ostatnim meczu sprawiły niespodziankę, ogrywając mistrzynie olimpijskie z Włoch.

Tabela Ligi Narodów siatkarek po wygranej Polski z Holandią Interia Sport INTERIA.PL

Polki po sobotnim komplecie punktów przeskoczyły w tabeli właśnie reprezentację Włoch. Są też coraz bliżej kompletu zwycięstw w Tajlandii. Ostatni mecz tej części Ligi Narodów "Biało-Czerwone" rozegrają w niedzielę z Kanadą.

- Chciałybyśmy skończyć turniej z czterema zwycięstwami - deklarowała ostatnio rozgrywająca Alicja Grabka.

Takie rezultaty mocno przybliżą Polki do występu w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chinach. Zagrają w nim gospodynie oraz siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej.

Liga Narodów siatkarek. Wymagający finisz drużyny Lavariniego

Zwycięstwa w Tajlandii są tym ważniejsze, że ostatni tydzień Ligi Narodów będzie dla polskich siatkarek bardzo wymagający. Cztery ostatnie mecze w Osace w Japonii będą bowiem rywalizacją z drużynami ze ścisłej światowej czołówki. Na "Biało-Czerwone" będą tam czekać reprezentacje Turcji, USA, Brazylii i Japonii.

Początek rywalizacji o siódmą wygraną w tym roku, czyli pierwszy gwizdek niedzielnego meczu Polska - Kanada, o godz. 12. Transmisja na antenach Polsatu Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Magdalena Stysiak (w środku) znów gra w reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe

Stefano Lavarini i Katarzyna Wenerska ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Aleksandra Szczygłowska Lukasz Kalinowski East News





Liga Narodów siatkarek. Polska - Holandia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport