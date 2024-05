Ważą się losy trenera reprezentacji Polski. Są pierwsze informacje

- Dla mnie to ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Spotkać brązowe medalistki igrzysk olimpijskich, wymienić z nimi parę zdań to coś niesamowitego, ogromne wzruszenie. Miło mi, że kibice pamiętają. Ja trochę nie daję o sobie zapomnieć, bo jestem przy siatkówce, cały czas działam ze swoim klubem. Dzisiejsze czasy są trudne, troszkę zapominamy o tym, co było. A to naprawdę piękna historia - podkreśla w rozmowie z Interią Jagieło.