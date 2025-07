Tyle zarobią polskie siatkarki, wszystko za brązowy medal. Kolosalna suma

W Łodzi podczas turnieju finałowego "Biało-Czerwone" po niezwykle zaciętym starciu zdołały wygrać z drużyną z Azji, co pozwoliło im zmierzyć się w półfinale z Włoszkami. Te jednak nie pozostawiły Polkom żadnych nadziei i pewnie awansowały do finału. Gospodynie zmagań czekało za to starcie o brązowy medal.