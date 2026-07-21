Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek od środy w Polsacie Sport 1

Tegoroczny turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek odbędzie się w dniach 22 - 26 lipca. Grono ośmiu drużyn uczestniczących tworzą USA, Włochy, Brazylia, Turcja, Kanada, Japonia, Holandia oraz Chiny. W poprzedzającej finały fazie interkontynentalnej to Polki zajęły 8. miejsce premiowane awansem do zawodów kończących sezon Ligi Narodów siatkarek. Jednak ze względu na gwarantowany regulaminem udział w turnieju finałowym goszczącej go reprezentacji, Biało-Czerwone musiały ustąpić miejsca Chinkom.

8 drużyn, 5 dni, 8 meczów i wiele godzin siatkarskich emocji w Polsacie Sport 1

Ćwierćfinały Ligi Narodów siatkarek odbędą się w środę i czwartek, półfinały zaplanowane są na sobotę, a mecze o brąz oraz złoto zostaną rozegrane w niedzielę. Wszystkie spotkania pokaże Polsat Sport 1. Jako pierwsze na parkiet wybiegną broniące trofeum Włoszki, których ćwierćfinał z Holenderkami w środę 22 lipca o godzinie 9:45 skomentują Marek Magiera i Joanna Kaczor-Bednarska. Tego samego dnia o 13:15 podczas starcia Brazylia - Japonia przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Adrian Brzozowski i Milena Sadurek. Czwartkową batalię o awans do półfinału pomiędzy Turcją i Kanadą o 9:45 skomentuje duet Magiera/Kaczor-Bednarska. Również w czwartek, ale o godz. 13:15 w ostatnim ćwierćfinale z udziałem Stanów Zjednoczonych oraz Chin kibicom towarzyszyć będą głosy Roberta Małolepszego i Joanny Podoby-Malickiej. Godziny 9:45 oraz 13:15 obowiązywać będą także przy transmisjach sobotnich meczów półfinałowych oraz niedzielnych starć o medale. Tym ostatnim w Polsacie Sport 1 towarzyszyć będzie specjalny program studyjny, w którym dziennikarze i eksperci podsumują cały sezon Ligi Narodów siatkarek, także w kontekście Reprezentacji Polski, która już szykuje się do odbywających się pod koniec wakacji Mistrzostw Europy.

Finały Ligi Narodów siatkarzy z udziałem Polaków od 29 lipca w Polsacie Sport 1

Już w środę 29 lipca w Ningbo rozpocznie się turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy. Oprócz Polaków broniących złota wywalczonego rok temu oraz gospodarzy Chińczyków, o medale powalczą też Słoweńcy, Turcy, Japończycy, Włosi, Amerykanie oraz Ukraińcy. Transmisje wszystkich meczów pokaże Polsat Sport 1.





Najlepsze akcje polskich siatkarek w turnieju Ligi Narodów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport