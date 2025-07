Trudny moment polskich siatkarek. Stefano Lavarini nie gryzł się w język

Trzeci turniej fazy wstępnej Ligi Narodów rozgrywany w Japonii sprawia polskim siatkarkom większe problemy niż dwa pierwsze tygodnie rozgrywek. Przed przyjazdem do Chiby wygrały siedem z ośmiu spotkań, a w Japonii już dwa razy musiały uznać wyższość rywalek .

Dzień po porażce 1:3 z Brazylią w takim samym stosunku setów przegrały z Japonią. Gospodynie napędzane dopingiem japońskiej publiczności odwróciły losy czwartego seta , w którym Polki przez większość czasu prowadziły i były blisko doprowadzenia do tie-breaka.

"Atmosfera w hali była bardzo fajna. Jesteśmy rozczarowane, walczyłyśmy, starałyśmy się dać z siebie wszystko, co najlepsze, ale okazało się, że to za mało. Japonia pokazała, jak można zagrać. Trudno ją pokonać, co pokazał ten mecz" - skomentowała po meczu przed kamerą VollayballWorld Agnieszka Korneluk, kapitan polskiej drużyny