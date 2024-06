Trudne chwile polskich siatkarek po półfinale Ligi Narodów. "Dostaliśmy mocno"

"Nie ma co rozmyślać, dostaliśmy mocno dzisiaj. Spodziewaliśmy się, że Włoszki mogą zagrać na tym poziomie. My nie dostosowaliśmy się, by troszkę więcej powalczyć i tego trochę szkoda. Jeżeli dostaliśmy mocno, trzeba odpocząć, przygotować się, wyspać i powalczyć o brązowy medal, co i tak będzie olbrzymim sukcesem naszej reprezentacji" - przekonywał w studiu Polsatu Sport Piotr Gruszka, były reprezentant Polski.