Triumf w Lidze Narodów, a potem takie sceny. Włoszki hucznie świętowały złoto

To był dla Włoszek kapitalny wieczór w Atlas Arenie, choć wymieszany z nutką niepokoju o losy jednej z koleżanek. Mistrzynie olimpijskie w finale Ligi Narodów przegrały pierwszego seta z Brazylią, ale potem potrafiły się podnieść i wygrać 29. spotkanie z rzędu. Włoszki zwyciężyły 3:1 i mogły świętować trzeci w historii triumf w Lidze Narodów .

Mistrzynie olimpijskie wygrały trzeci wielki turniej z rzędu, umocniły się na czele rankingu FIVB i pozostają zdecydowanym faworytem zbliżających się mistrzostw świata. Jak jednak przekonuje Ekaterina Antropova, to zwycięstwo ma dla nich wyjątkowy smak .

- To świetne uczucie, nigdy nie przyzwyczaisz się do zwycięstw. To zawsze niesamowite. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna z mojego zespołu, że pozostałyśmy w tym meczu i sięgnęłyśmy po złoto - zaznacza w rozmowie z Interia Sport.